Descubrí cómo hacer una deliciosa torta rogel en 5 simples pasos

Si estás con ganas de meter mano en la cocina y preparar un postre bien de los nuestros, esta receta de Paulina Cocina sobre la torta Rogel es una bomba. No necesitás mil ingredientes ni experiencia de pastelería: con lo básico, algo de amor y un poco de paciencia, te va a salir una belleza.

1. La masa, el corazón del Rogel

En un bol mezclás harina 0000, sal y un poco de azúcar. Hacés un hueco en el centro y agregás yemas, agua y manteca derretida. Unís todo hasta tener una masa lisa. Amasás un toque, tapás con film y dejás descansar una hora.

2. Estirar y cortar las tapitas

Pasado el descanso, dividís la masa en 8 a 10 partes. Estirás cada bollito bien finito, de unos 2 mm. Usá un molde como guía para cortarlas todas del mismo tamaño. Pinchalas con tenedor y al horno fuerte por 10 minutos. Cuando estén doradas, las sacás y las dejás enfriar bien.

3. Armá la torre dulce de leche

Poné un poquito de dulce de leche en la base del plato así no se mueve la torta. Después, capa por capa, vas intercalando tapas con dulce de leche repostero. No te zarpes: lo justo para que no se desarme. La última tapa va sin dulce, porque arriba va el merengue.

4. Preparar el merengue: fácil y rendidor

En una olla mezclás claras y azúcar. Llevás a fuego bajito o a baño María y revolvés hasta que el azúcar se disuelva. Cuando ya no sentís granitos, lo sacás y batís con batidora hasta que esté bien firme y brillante. Esto se llama merengue suizo y es ideal para esta torta.

5. Decorá como más te guste

Poné el merengue sobre la torta con espátula o cuchara y dale forma con picos. Si tenés soplete, quemalo un poquito arriba para que quede más canchero. También podés sumar almendras crocantes, virutas de chocolate, o lo que tengas en casa.