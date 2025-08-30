30 de agosto de 2025 - 19:10

Descubre cómo correr varios minutos diarios puede transformar tu corazón y tu bienestar

Correr 30 minutos diarios a baja intensidad fortalece el sistema cardiovascular, mejora el ánimo y reduce riesgos de lesiones.

Correr a ritmo lento durante 30 minutos diarios mejora la salud cardiovascular y el bienestar integral

Correr a ritmo lento durante 30 minutos diarios mejora la salud cardiovascular y el bienestar integral

Foto:

Imagen creada con IA
Por Redacción

Leé además

Con una rutina semanal de estos 3 ejercicios podrás mantener una rutina que ayudará al cuerpo en el largo plazo.

Los 3 ejercicios claves para ejercitar los músculos y evitar la flacidez, según expertos

Por Redacción
Es un ejercicio clave pero simple y puede adaptarse a la rutina semanal. Aunque según la edad, podrán agregarse distintos movimientos.

No es con yoga ni pesas: el ejercicio físico simple que elimina el dolor de espalda, según expertos

Por Redacción

Lejos de ser una moda pasajera, el running se consolidó en los últimos años como una de las actividades físicas más elegidas por quienes desean ejercitarse al aire libre. Basta con un calzado adecuado y la motivación necesaria para incorporar esta disciplina a la rutina cotidiana. La duda más frecuente entre principiantes y corredores experimentados es cuál es el ritmo más apropiado. La respuesta, según la investigación, se encuentra en el entrenamiento en zona 2, es decir, trabajar entre el 60% y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima, un rango que permite sostener el esfuerzo sin sobrecargar el cuerpo.

Correr despacio
Correr despacio refuerza el sistema cardiovascular, ayuda a controlar el colesterol y reduce la presión arterial

Correr despacio refuerza el sistema cardiovascular, ayuda a controlar el colesterol y reduce la presión arterial

Cómo correr suave mejora tu salud y rendimiento

Practicar running suave no significa renunciar a los resultados: por el contrario, permite sostener la constancia, disfrutar del ejercicio y prevenir lesiones. Además, facilita la incorporación de entrenamientos complementarios, como rutinas de fuerza, sin someter al organismo a un exceso de estrés físico.

Los beneficios de este tipo de práctica abarcan distintos aspectos: desde la reducción del riesgo cardiovascular hasta la mejora del estado de ánimo, la calidad del sueño y el fortalecimiento del sistema inmune. También favorece el control del peso, al estimular el déficit calórico y aumentar la quema de energía.

El especialista en rendimiento deportivo Carlos Rojo sostiene que correr a baja intensidad potencia el metabolismo aeróbico, el cual utiliza oxígeno para transformar grasas y carbohidratos en energía de manera más eficiente. Esto incrementa la resistencia, mejora la recuperación y estimula la producción de mitocondrias, consideradas las “centrales energéticas” de las células.

En definitiva, la constancia en sesiones suaves y regulares ofrece un progreso sostenido, protege la salud y convierte al running en una actividad accesible, segura y disfrutable a largo plazo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ni verde ni rojo: este es el color favorito de las personas mas inteligentes, segun los expertos en psicologia

Ni verde ni rojo: este es el color favorito de las personas más inteligentes, según los expertos en psicología

Por Ramiro Viñas
La tendencia viral que se espera para el verano y preocupa a los dermatólogos

La tendencia viral que se espera para el verano y preocupa a los dermatólogos

Por Redacción
Según la ciencia, más de 400 mil unidades de bacterias en la suela del calzado y casi 3 mil dentro de los zapatos de uso diario.

Por qué debes quitarte siempre los zapatos antes de entrar a tu casa, según expertos

Por Redacción
Golosos: cuáles son los dos signos más dulceros

Golosos: estos son los 2 signos más dulceros que no controlan sus antojos

Por Redacción