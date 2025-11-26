26 de noviembre de 2025 - 14:00

Dejar el aire acondicionado todo el día funcionando o apagar y volver a prenderlo: ¿qué es mejor?

Apagar y prender el aire suele ser más eficiente, pero no siempre. Qué conviene según el ambiente, el calor, el equipo de aire acondicionado y el consumo real.

Por Andrés Aguilera

Con las olas de calor que afectan a gran parte de la Argentina, muchos usuarios dudan si conviene dejar el aire acondicionado encendido todo el día o apagarlo y volver a prenderlo. Según informes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y estudios de eficiencia energética, la respuesta depende del aislamiento, del tipo de equipo y del uso.

¿Qué pasa si se deja encendido todo el día?

Dejar el aire acondicionado funcionando de forma continua mantiene la temperatura estable, pero obliga al equipo a trabajar sin pausas.

Los técnicos del ENRE señalan que:

  • Un aire convencional puede consumir entre 1,6 y 2,4 kWh por hora.

  • Si se lo deja todo el día, el gasto supera los 38 kWh diarios, equivalente a usar un horno eléctrico durante 15 horas.

  • El funcionamiento constante acelera el desgaste del compresor y aumenta el riesgo de sobrecalentamiento.

Esto significa que no es recomendable dejarlo prendido todo el día, especialmente en ambientes sin buen aislamiento o donde no hay personas todo el tiempo.

image

¿Y si lo apagás y lo volvés a prender?

A diferencia de lo que muchos creen, el encendido del aire no genera un “pico de consumo” significativo.

El INTI confirma que el mayor gasto energético ocurre cuando el compresor trabaja a plena carga, no durante un encendido puntual.

Por eso, apagar el equipo cuando no hay nadie en el ambiente y prenderlo al volver es más eficiente en la mayoría de los casos. El ahorro puede llegar al 30% mensual si se usa esta estrategia.

El factor clave: Inverter vs. tradicional

Los modelos Inverter regulan automáticamente su potencia, consumen entre 25% y 40% menos y pueden mantenerse encendidos más tiempo sin un consumo exagerado.

Según pruebas del INTI:

  • Un Inverter estabiliza su consumo después de los primeros minutos.

  • Mantenerlo encendido en modo Sleep o a 24–26 °C puede resultar eficiente.

  • En muchos casos conviene no apagarlo si el ambiente se usa durante varias horas continuas.

En cambio, los equipos tradicionales funcionan en ciclos de encendido/apagado, por lo que mantenerlos prendidos sin necesidad es considerablemente más costoso.

image

¿Qué conviene hacer?

Los especialistas coinciden en esta regla general:

  • Si vas a estar fuera más de 1 hora: conviene apagarlo.
  • Si el ambiente está aislado y el equipo es Inverter: conviene mantenerlo estable a 24–26 °C.
  • Si es un aire tradicional: lo más eficiente es apagarlo y volver a encenderlo cuando regreses.

Además, recomiendan:

  • Limpiar los filtros cada 15 días.

  • Usar modo Sleep por la noche.

  • Cerrar ventanas y cortinas para reducir el esfuerzo del compresor.

  • Nunca usar zapatillas eléctricas con equipos de climatización.

