Dejar el aire acondicionado todo el día funcionando o apagar y volver a prenderlo: ¿qué es mejor?

Con las olas de calor que afectan a gran parte de la Argentina, muchos usuarios dudan si conviene dejar el aire acondicionado encendido todo el día o apagarlo y volver a prenderlo . Según informes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y estudios de eficiencia energética, la respuesta depende del aislamiento , del tipo de equipo y del uso.

Sin ventilador ni aire acondicionado: el truco egipcio para dormir bien con el calor

La planta que sirve como pérgola y cerco natural en terrazas: reduce la temperatura y perfuma el ambiente

Dejar el aire acondicionado funcionando de forma continua mantiene la temperatura estable , pero obliga al equipo a trabajar sin pausas.

Los técnicos del ENRE señalan que:

Esto significa que no es recomendable dejarlo prendido todo el día , especialmente en ambientes sin buen aislamiento o donde no hay personas todo el tiempo.

El funcionamiento constante acelera el desgaste del compresor y aumenta el riesgo de sobrecalentamiento .

Si se lo deja todo el día, el gasto supera los 38 kWh diarios , equivalente a usar un horno eléctrico durante 15 horas.

Un aire convencional puede consumir entre 1,6 y 2,4 kWh por hora .

A diferencia de lo que muchos creen, el encendido del aire no genera un “pico de consumo” significativo .

El INTI confirma que el mayor gasto energético ocurre cuando el compresor trabaja a plena carga, no durante un encendido puntual.

Por eso, apagar el equipo cuando no hay nadie en el ambiente y prenderlo al volver es más eficiente en la mayoría de los casos. El ahorro puede llegar al 30% mensual si se usa esta estrategia.

El factor clave: Inverter vs. tradicional

Los modelos Inverter regulan automáticamente su potencia, consumen entre 25% y 40% menos y pueden mantenerse encendidos más tiempo sin un consumo exagerado.

Según pruebas del INTI:

Un Inverter estabiliza su consumo después de los primeros minutos.

Mantenerlo encendido en modo Sleep o a 24–26 °C puede resultar eficiente.

En muchos casos conviene no apagarlo si el ambiente se usa durante varias horas continuas.

En cambio, los equipos tradicionales funcionan en ciclos de encendido/apagado, por lo que mantenerlos prendidos sin necesidad es considerablemente más costoso.

image

¿Qué conviene hacer?

Los especialistas coinciden en esta regla general:

Si vas a estar fuera más de 1 hora: conviene apagarlo.

Si el ambiente está aislado y el equipo es Inverter: conviene mantenerlo estable a 24–26 °C.

Si es un aire tradicional: lo más eficiente es apagarlo y volver a encenderlo cuando regreses.

Además, recomiendan: