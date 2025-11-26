Dejar el aire acondicionado todo el día funcionando o apagar y volver a prenderlo: ¿qué es mejor?

Con las olas de calor que afectan a gran parte de la Argentina, muchos usuarios dudan
si conviene dejar el aire acondicionado encendido todo el día o apagarlo y volver a prenderlo. Según informes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y estudios de eficiencia energética, la respuesta depende del aislamiento, del tipo de equipo y del uso.
¿Qué pasa si se deja encendido todo el día?
Dejar el aire acondicionado funcionando de forma continua mantiene la
temperatura estable, pero obliga al equipo a trabajar sin pausas.
Los técnicos del ENRE señalan que:
Un aire
convencional puede consumir entre 1,6 y 2,4 kWh por hora.
Si se lo deja todo el día, el gasto supera los
38 kWh diarios, equivalente a usar un horno eléctrico durante 15 horas.
El funcionamiento constante acelera el
desgaste del compresor y aumenta el riesgo de sobrecalentamiento.
Esto significa que
no es recomendable dejarlo prendido todo el día, especialmente en ambientes sin buen aislamiento o donde no hay personas todo el tiempo.
¿Y si lo apagás y lo volvés a prender?
A diferencia de lo que muchos creen,
el encendido del aire no genera un “pico de consumo” significativo.
El INTI confirma que el mayor gasto energético ocurre cuando el
compresor trabaja a plena carga, no durante un encendido puntual.
Por eso, apagar el equipo cuando no hay nadie en el ambiente y prenderlo al volver
es más eficiente en la mayoría de los casos. El ahorro puede llegar al 30% mensual si se usa esta estrategia. El factor clave: Inverter vs. tradicional
Los modelos
Inverter regulan automáticamente su potencia, consumen entre 25% y 40% menos y pueden mantenerse encendidos más tiempo sin un consumo exagerado.
Según pruebas del INTI:
Un Inverter estabiliza su consumo después de los primeros minutos.
Mantenerlo encendido en modo
Sleep o a 24–26 °C puede resultar eficiente.
En muchos casos
conviene no apagarlo si el ambiente se usa durante varias horas continuas.
En cambio, los equipos tradicionales funcionan en
ciclos de encendido/apagado, por lo que mantenerlos prendidos sin necesidad es considerablemente más costoso.
¿Qué conviene hacer?
Los especialistas coinciden en esta regla general:
Si vas a estar fuera más de 1 hora: conviene apagarlo. Si el ambiente está aislado y el equipo es Inverter: conviene mantenerlo estable a 24–26 °C. Si es un aire tradicional: lo más eficiente es apagarlo y volver a encenderlo cuando regreses. Además, recomiendan:
Limpiar los
filtros cada 15 días.
Usar
modo Sleep por la noche.
Cerrar ventanas y cortinas para reducir el esfuerzo del compresor.
Nunca usar
zapatillas eléctricas con equipos de climatización.