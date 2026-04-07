7 de abril de 2026 - 13:30

El mayor derroche de electricidad en el living: puede gastar como un aire acondicionado, pero nadie lo nota

Es chico, portátil y se enchufa en segundos. Por eso suele pasar desapercibido y se convierte en uno de los aparatos que más castigan la boleta de luz.

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Por Andrés Aguilera

En muchos livings argentinos, el frío se resuelve con un gesto automático: enchufar un caloventor al lado del sillón y dejarlo trabajar. Parece una salida simple, barata y rápida. El problema es que también puede ser una de las más caras en consumo eléctrico.

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El ENRE ubica al caloventilador chico con termostato en 1.500 W, mientras que Edesur advierte que los modelos de 2.000 W están entre los equipos más ineficientes para calefaccionar un ambiente.

El artefacto del living que más se subestima

A diferencia de un aire acondicionado, el caloventor no impone respeto. No necesita instalación, no ocupa pared y hasta parece “menor” por tamaño. Ahí está la trampa.

Edesur lo define como una opción pequeña, adaptable a casi todos los ambientes y bolsillos, pero también como la que más gasta dentro de las alternativas eléctricas de calefacción que suele usar una casa.

Según esa distribuidora, un caloventor de 2.000 W consume unos 2 kWh por hora. En la misma comparación, un aire acondicionado en modo calor ronda 1,01 kWh por hora si se usa a 20 °C, y un panel calefactor se mueve alrededor de 0,60 kWh.

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Ese aparato chico que suele quedar escondido en un rincón del living puede consumir igual o más que un aire acondicionado, e incluso varias veces más que otras opciones eléctricas.

Por qué termina siendo un derroche silencioso

La clave no está solo en la potencia, sino en el tiempo. Un caloventor puede arrancar para “sacar el frío” y terminar prendido toda la tarde, mientras la tele está encendida y las ventanas quizá no sellan bien.

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El listado oficial del ENRE también ayuda a dimensionarlo. Allí figura que un aire acondicionado frío/calor Inverter de 2200 frigorías tiene un consumo horario de 658 Wh, mientras que el caloventilador chico con termostato aparece en 1500 Wh. Incluso un aire acondicionado frío/calor común de 2200 frigorías figura en 1013 Wh, todavía por debajo del caloventor chico.

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