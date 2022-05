Defenestraron a Shakira al asegurar que es maltratadora y que “es imposible trabajar con ella”

Shakira quedó en el centro de las críticas nuevamente luego de que una exempleada contó en un medio español que es “imposible trabajar con ella”. La mujer relató cada una de las exigencias de la cantante colombiana y dejó a todos sorprendidos.

En Intrusos (América) habló un periodista español y contó detalles de las actitudes de la cantante a la hora de realizar grabaciones y compartieron los audios de la coordinadora de figuración, quien relató su mala experiencia tras haber trabajado con la artista.

Cristina Cárdenas, directora a cargo de los extras de los videoclips de la cantante, charló con un programa español sobre los supuestos aires de diva de Shakira. Y en Intrusos (América) se hicieron eco de sus fuertísimas declaraciones.

Una por una las exigencias de diva de Shakira

La noticia que trascendió España y luego dio vueltas al mundo, desilucionó a varios fans de la cantante. Es que al parecer, no es nada simpática y mucho menos empática con la gente que trabaja con ella, al menos en los rodajes.

“A Shakira no se la puede mirar, se tienen que voltear cuando ella pasa. Nadie puede tener un celular o sacarle una foto, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella; está prohibidísimo”, afirmó esta persona, sin vueltas.

“Ella es mandona, un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas... Estamos diecisiete horas”, dijo muy enojada la mujer.

Shakira y su "Waka Waka", la canción oficial del mundial Sudáfrica 2010

Además, resaltó que sus actitudes desdesperan a la productora, a los directores y a todos los que están a su alrededor.

Y se despidió sumando una fuerte acusación contra la cantante durante sus rodajes. “Si hay alguna que destaca más que ella la echa fuera del rodaje, dijo ‘tú no, tú fuera’ así señalando con el dedo”, sentenció.