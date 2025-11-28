Decile adiós a los paneles solares: conocé la nueva tendencia para tener electricidad gratis en tu hogar

Inspirados en los antiguos molinos de viento , científicos desarrollaron un aerogenerador doméstico capaz de producir energía limpia y gratuita. Este nuevo dispositivo permite generar electricidad con el viento urbano. Más detalles en las últimas innovaciones en energía renovable y cómo aplicarlas en vez de paneles solares .

El dispositivo, bautizado LIAM F1 UWT , fue desarrollado por una empresa escocesa enfocada en energías sostenibles.

Su diseño en espiral imita la forma de un caracol , optimizando la captación del viento desde cualquier dirección.

Gracias a esa estructura, el aparato puede generar entre 300 y 2500 kWh al año , dependiendo de la velocidad del viento local.

Decile adiós a los paneles solares conoce la nueva tendencia para tener electricidad gratis en tu hogar (2)

Una de las principales diferencias con los paneles solares es que el LIAM F1 funciona de noche y en días nublados .

Además, es silencioso, compacto y resistente, lo que lo hace ideal para techos urbanos y pequeñas instalaciones.

Su mantenimiento es mínimo, y puede complementarse con paneles solares para lograr un suministro eléctrico más estable.

Ahorro y sostenibilidad en el hogar

El fabricante asegura que, con vientos moderados, el ahorro puede superar el 50% en la factura eléctrica anual.

Su uso permite reducir la huella de carbono, impulsando la independencia energética en casas y oficinas.

También ofrece una opción práctica para zonas donde la radiación solar no es suficiente para mantener paneles activos.

Decile adiós a los paneles solares conoce la nueva tendencia para tener electricidad gratis en tu hogar (1)

En pruebas realizadas en Europa, el aerogenerador se integró sin inconvenientes a sistemas solares ya existentes.

Combinando ambas tecnologías, se logra una producción energética continua, reduciendo al mínimo el consumo de la red.

Además, su instalación es simple: se ancla en techos o terrazas sin necesidad de grandes estructuras metálicas.

Checklist útil: