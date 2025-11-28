Decile adiós a los paneles solares: conocé la nueva tendencia para tener electricidad gratis en tu hogar

Inspirados en los antiguos
molinos de viento, científicos desarrollaron un aerogenerador doméstico capaz de producir energía limpia y gratuita. Este nuevo dispositivo permite generar electricidad con el viento urbano. Más detalles en las últimas innovaciones en energía renovable y cómo aplicarlas en vez de paneles solares .
Cómo funciona el nuevo aerogenerador doméstico
El dispositivo, bautizado
LIAM F1 UWT, fue desarrollado por una empresa escocesa enfocada en energías sostenibles.
Su diseño en espiral imita la forma de un
caracol, optimizando la captación del viento desde cualquier dirección.
Gracias a esa estructura, el aparato puede generar entre
300 y 2500 kWh al año, dependiendo de la velocidad del viento local.
Una de las principales diferencias con los paneles solares es que el LIAM F1
funciona de noche y en días nublados.
Además, es
silencioso, compacto y resistente, lo que lo hace ideal para techos urbanos y pequeñas instalaciones.
Su mantenimiento es mínimo, y puede
complementarse con paneles solares para lograr un suministro eléctrico más estable. Ahorro y sostenibilidad en el hogar
El fabricante asegura que, con vientos moderados, el ahorro puede superar el
50% en la factura eléctrica anual.
Su uso permite
reducir la huella de carbono, impulsando la independencia energética en casas y oficinas.
También ofrece una opción práctica para zonas donde la radiación solar no es suficiente para mantener paneles activos.
En pruebas realizadas en Europa, el aerogenerador se integró sin inconvenientes a sistemas solares ya existentes.
Combinando ambas tecnologías, se logra una
producción energética continua, reduciendo al mínimo el consumo de la red.
Además, su instalación es simple: se ancla en techos o terrazas sin necesidad de grandes estructuras metálicas.
Checklist útil:
Genera electricidad con
viento urbano.
Produce entre
300 y 2500 kWh al año.
Silencioso y apto para zonas residenciales.
Compatible con
paneles solares.
Ahorra hasta
50% de energía.
Tendencia que reduce la
huella de carbono.