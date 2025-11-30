30 de noviembre de 2025 - 11:24

Cuáles son los 5 objetos que generan mala suerte dentro de casa, según el Feng Shui

Algunos objetos habituales de casa podrían estar bloqueando la energía sobre todo cuando están rotos. El Feng Shui explica cómo evitarlos.

IA Gemini
Por Lucas Vasquez

Existen objetos cotidianos que guardamos o ubicamos por decoración o recuerdos y pasan desapercibidos en cualquier ambiente de casa pero que, según el Feng Shui, provocan interrupciones en el movimiento natural de la energía. A simple vista parecen inofensivos, pero influyen en la mala suerte cuando los tenemos en el interior del hogar, ya sea rotos o mal ubicados.

A través de esta práctica milenaria China, la presencia de distintos elementos genera preocupación a la hora de malas rachas. La ubicación, el desgaste o la forma en que interactúan con el entorno tienen un rol clave en cómo se desarrolla la energía dentro del espacio. Por eso se considera útil conocer cuáles son los objetos más conflictivos para tomar decisiones que favorezcan un ambiente más equilibrado.

objetos de mala suerte
Estas prácticas buscan que cualquier ambiente de casa mantenga suavidad visual y un entorno más protegido.

Los espejos mal ubicados y objetos rotos alteran la energía del hogar

La tradición del Feng Shui indica que los espejos cumplen una función especial dentro de casa porque reflejan energía y la desplazan hacia distintos puntos.

  • Según esta interpretación, colocarlos frente a la puerta principal provoca que la energía beneficiosa rebote hacia el exterior en lugar de distribuirse por el interior.
  • También debemos evitar ubicarlos frente a la cama porque generan una sensación de inquietud durante el descanso y afectan la calidad del sueño.

Otra recomendación frecuente es no tener espejos muy antiguos o deteriorados debido a que se considera que acumulan energía estancada.

Los objetos rotos son otro elemento relevante

  • Representan interrupciones en el flujo armonioso de la casa. En esta categoría se incluyen adornos quebrados, relojes detenidos y vajilla astillada.
  • Aunque puedan conservar un valor afectivo, la disciplina sugiere retirarlos o repararlos de inmediato dado que simbolizan ciclos incompletos y bloqueos emocionales.
  • Al mantener estos elementos provoca que la energía se quede detenida y dificulte la sensación de avance dentro del espacio.

En estos casos, la idea central es promover la circulación fluida y evitar que piezas dañadas generen una señal simbólica de estancamiento.

Plantas marchitas, acumulación excesiva y objetos filosos son elementos negativos en casa

Dentro del Feng Shui se menciona además que las plantas representan vitalidad y crecimiento, por lo que tener especies secas o marchitas cerca de entradas o ventanas produce una impresión de desgaste.

  • Este tipo de vegetación refleja falta de renovación y transmite una sensación de peso visual que afecta el ambiente.
  • La recomendación más cercana es retirar hojas muertas, reemplazar plantas en mal estado y optar por especies sanas que aporten frescura.

La acumulación de objetos es otro problema habitual: genera confusión visual y bloquea la circulación.

  • Ropa amontonada, papeles sin ordenar, cajas apiladas o muebles demasiado grandes forman barreras que dificultan el movimiento de la energía.
  • La disciplina milenaria sugiere despejar el área, dejar espacio libre entre muebles y permitir que la luz natural fluya sin interrupciones.

Por último, se considera negativo tener objetos filosos: sobre todo cuando están expuestos en zonas de paso.

  • Cuchillos, herramientas o piezas con puntas muy marcadas son quienes dirigen energía agresiva hacia el movimiento diario.
  • La solución más simple es guardarlos en lugares cerrados o alejarlos de zonas de tránsito para minimizar su impacto simbólico.
objetos de mala suerte

La mala suerte tiene solución. Según la práctica simple del Feng Shui, ciertos objetos visibles en el hogar podrían afectar la armonía. Al prestar atención a estos detalles y reorganizar el espacio con criterios simples se logra una casa más equilibrada, con una energía más fluida y una sensación general de bienestar.

