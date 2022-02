Dani La Chepi llevó el bullying a las redes al hacer con su hija un video para generar conciencia

Dani La Chepi es una de las mujeres del mundo del espectáculo que sabe reinventarse y adaptarse a lo que el medio le proponga. Su clásico humor traspasa pantallas y la siguen 3.6 millones de personas que la eligen por sus creaciones desopilantes en las redes sociales.

Es ahí donde la madre de Isabella también vuelca contenido para concientizar sobre distintos temas y/o hechos como ahora que dedicó una publicación especial al bullying. “Educar empieza en casa” se lee primero en el video que filmó en su propia casa y en el que sale con su niña como protagonista.

La conductora de “El juego de la oca” hizo una dramatización y actuó como una madre haciendo feroces críticas en complicidad con otra persona mientras su pequeña la escucha. “Esto es todo ‘lo que no hay que hacer’”, escribió en la primera oración del epígrafe.

Las chicas salieron de compras y Dani se llevó una sorpresa

“A Isa le han hecho bullying en el jardín, repitiendo frases de los padres claramente, como por ejemplo ‘Tu mamá no trabaja, mi papá trabaja que tiene carnicería, eso no es trabajar’, ‘Tus videos no son graciosos’, ‘Te fuiste a Panamá porque tu mamá es influencer, si no no lo podés pagar’”, sumó la blonda.

“Frases que claramente escuchan es casa. ‘Tenés pelos en los brazos’. ‘Tenés panza’”, compartió en la publicación que finalizó con “#EduquemosConAmor”.

El video de La Chepi para concientizar sobre el bullying

“Antonia, que se comió todos los churros de Mar de Ajó y volvió con 10 kilos de más”, dice la ex “Masterchef Celebrity” en la filmación pero rápidamente la frase queda en el olvido porque lanza sin ironía: “Eduquemos con el ejemplo”.