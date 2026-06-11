11 de junio de 2026 - 08:00

¿Qué jugador del Mundial 2026 sos según tu signo? La guía zodiacal del fútbol

La astrología, el Mundial 2026 y la Selección Argentina se unen en una curiosa guía que relaciona signos y estrellas del fútbol.

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Por Ignacio Alvarado

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Según los astrólogos, cada signo posee cualidades particulares que pueden reflejarse en la forma de competir, liderar o afrontar la presión. Algunos destacan por su disciplina, otros por su creatividad y otros por una personalidad arrolladora que los convierte en referentes naturales.

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Aunque estas asociaciones no tienen fundamento científico, forman parte del entretenimiento que combina dos pasiones globales: el fútbol y la astrología. A medida que se acerca el Mundial 2026, este tipo de comparaciones gana cada vez más popularidad entre los fanáticos.

Desde figuras consolidadas hasta estrellas emergentes, los nombres que participarán del torneo ofrecen perfiles muy diferentes. Y para los seguidores de los signos, siempre existe la curiosidad de descubrir con cuál se identifican más.

Qué jugador te representa según tu signo

Aries: Neymar. Creativo, impulsivo y capaz de cambiar un partido en una sola jugada.

Tauro: Kevin De Bruyne. Constante, confiable y efectivo en los momentos importantes.

Géminis: Antoine Griezmann. Inteligente, versátil y capaz de adaptarse a distintos contextos.

Cáncer: Lionel Messi. Sensible, intuitivo y profundamente conectado con su entorno.

Leo: Robert Lewandowski. Líder natural, competitivo y acostumbrado al protagonismo.

Virgo: Luka Modric. Metódico, preciso y extremadamente inteligente dentro del campo.

Los signos más explosivos del fútbol

Libra: Pedri. Equilibrado y elegante en la toma de decisiones.

Escorpio: Cristiano Ronaldo. Intensidad, ambición y obsesión por superarse.

Sagitario: Kylian Mbappé. Velocidad, libertad y espíritu aventurero.

Capricornio: Erling Haaland. Disciplina absoluta y mentalidad enfocada en los objetivos.

Acuario: Jude Bellingham. Original, moderno y con una visión distinta del juego.

Piscis: Neymar. Imaginación, talento y capacidad para sorprender.

Mientras el Mundial 2026 se acerca, estas comparaciones vuelven a mezclar el deporte con la imaginación. Para los fanáticos de la astrología, cada signo encuentra su reflejo en alguna de las grandes figuras que buscarán la gloria en la próxima Copa del Mundo.

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