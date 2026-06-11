¿Qué jugador del Mundial 2026 sos según tu signo? La guía zodiacal del fútbol

La astrología, el Mundial 2026 y la Selección Argentina se unen en una curiosa guía que relaciona signos y estrellas del fútbol.

La astrología, el Mundial 2026, la Selección Argentina y los grandes futbolistas del planeta tienen algo en común: millones de personas siguen cada uno de sus movimientos. Por eso, muchos aficionados disfrutan imaginando qué jugador representa mejor la personalidad de cada signo del zodíaco y cuáles son las características que comparten dentro y fuera de la cancha.

Según los astrólogos, cada signo posee cualidades particulares que pueden reflejarse en la forma de competir, liderar o afrontar la presión. Algunos destacan por su disciplina, otros por su creatividad y otros por una personalidad arrolladora que los convierte en referentes naturales.

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Aunque estas asociaciones no tienen fundamento científico, forman parte del entretenimiento que combina dos pasiones globales: el fútbol y la astrología. A medida que se acerca el Mundial 2026, este tipo de comparaciones gana cada vez más popularidad entre los fanáticos.

Desde figuras consolidadas hasta estrellas emergentes, los nombres que participarán del torneo ofrecen perfiles muy diferentes. Y para los seguidores de los signos, siempre existe la curiosidad de descubrir con cuál se identifican más.