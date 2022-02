Silvina Escudero volvió a despertar los ratones de sus seguidores con fotos subidas de tono

Cada publicación que Silvina Escudero hace en las redes sociales se llena de corazones, fueguitos, Me Gusta y piropos al instante. Sus seguidores reaccionan a todo lo que ella comparte y su última publicación no fue la excepción. y no porque se trata de una fotografía de alto voltaje.

La morocha se sumó a las famosas que crearon su perfil en la plataforma de contenido para adultos DivasPlay, como ya lo hicieron Flor Peña y Silvina Luna. Solo que ahora compartió una fotografía ratonera de lo que suele compartir allí. “Qué se les ocurre en la silla? Lo vemos en @divasplayok”, escribió.

Silvina Escudero, pura sensualidad en Instagram

En la toma, Escudero aparece sentada en una posición sensual y luce un conjunto de lencería negro que combina una vedetina con portaligas y un camisolín que se ata a la altura de sus lolas. Todo con transparencias y cintas lo que hace juego con el sobrero negro que agarra de modo atrevido.

De más está decir que las respuestas de su más de un millón y medio de seguidores de Instagram son atrevidas y cargadas de emojis de fueguitos, bombas y corazones. A ellos les agradeció con una historia muy especial.

Sin ropa y desde la cama: así anunció Silvina Escudero que se sumaba a DivasPlay

La bailarina profesional hizo público su nuevo canal de comunicación con una provocativa foto de ella sin ropa sobre la cama. Silvina Escudero es una de las modelos y bailarinas que más se anima a compartir contenido al borde de la censura en su cuenta de Instagram.

La protagonista de “Sex” decidió comenzar a cobrar por las fotos que todos halagan en sus redes: “Ahora si… tanto me lo pidieron que lo lograron! Ya nos podemos encontrar en @divasplayok Todo lo que no puedo subir en esta red social, lo subo ahí. Los espero!!! Voy a subir contenido seguido”.

Silvina Escudero se creó un perfil en Divas Play.