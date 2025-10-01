Cuándo cortarse el pelo en octubre 2025 para que crezca rápido y fuerte, según el calendario lunar

El vínculo entre la Luna y el cuerpo humano se remonta a tiempos ancestrales. Aunque la ciencia no lo respalde de manera concluyente, el calendario lunar sigue siendo una referencia clave para quienes buscan fortalecer y estimular el crecimiento del cabello.
Cada una de estas etapas está asociada a un tipo de energía distinta que, según la tradición, impacta en el comportamiento del cabello.
Los días ideales para cortarse el pelo en octubre 2025
Si tu objetivo es estimular el crecimiento rápido del cabello, el calendario lunar de octubre ofrece tres fechas destacadas:
- 6 y 7 de octubre: coinciden con la Luna llena. Son jornadas óptimas para cortarse el pelo en cualquier momento del día, ya que la energía de esta fase potencia tanto la fortaleza como la rapidez en el crecimiento.
- 29 de octubre: bajo la Luna creciente, el corte favorece un crecimiento vigoroso y sostenido.
- Ahora bien, si lo que buscás es mejorar la textura del pelo y darle volumen, hay otros días que conviene tener en cuenta:
- 15, 18 y 22 de octubre: recomendados para cortes que fortalezcan la fibra capilar. Se sugiere realizarlos por la tarde, cuando la energía lunar se percibe con mayor intensidad.
Aunque no exista evidencia científica que lo respalde, cortarse el pelo de acuerdo con la Luna se mantiene como una tradición transmitida de generación en generación. Más allá de los resultados, muchas personas lo viven como un ritual de autocuidado y conexión con la naturaleza.