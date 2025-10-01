Cuándo cortarse el pelo en octubre 2025 para que crezca rápido y fuerte, según el calendario lunar

El calendario lunar de octubre 2025 marca momentos clave para potenciar el crecimiento y la fuerza del cabello con el corte adecuado.

El vínculo entre la Luna y el cuerpo humano se remonta a tiempos ancestrales. Aunque la ciencia no lo respalde de manera concluyente, el calendario lunar sigue siendo una referencia clave para quienes buscan fortalecer y estimular el crecimiento del cabello.

En octubre de 2025, la Luna atravesará sus cuatro fases habituales: Martes 7 de octubre: Luna llena.

Lunes 13 de octubre: cuarto menguante.

Martes 21 de octubre: Luna nueva.

Miércoles 29 de octubre: cuarto creciente.

Cada una de estas etapas está asociada a un tipo de energía distinta que, según la tradición, impacta en el comportamiento del cabello.

image.png La Luna llena de junio 2025 se produce el mipercoles 11 de junio. Cómo influye cada fase lunar en el pelo La Luna creciente es la fase más esperada por quienes desean que su melena crezca con rapidez. Se la asocia con la expansión, el vigor y la renovación, por lo que cortarse el pelo en este período favorecería un crecimiento más fuerte y saludable. La Luna llena, por su parte, es ideal para quienes buscan volumen y resistencia. Al tratarse de un momento de plenitud energética, el corte en esta etapa suele recomendarse para fortalecer la estructura capilar y darle más cuerpo. En cambio, el cuarto menguante se relaciona con la lentitud. Cortarse el pelo en esos días ayuda a mantener el largo durante más tiempo, ya que el crecimiento sería más pausado. Por eso, es la opción preferida de quienes quieren conservar un corte definido sin necesidad de pasar seguido por la peluquería. Finalmente, la Luna nueva marca el inicio de un ciclo, pero se considera una etapa en la que el cabello está más frágil. No se aconseja cortarlo, aunque sí aprovechar este momento para depilarse, ya que se cree que el vello crecerá con menos fuerza. corte de pelo

Los días ideales para cortarse el pelo en octubre 2025 Si tu objetivo es estimular el crecimiento rápido del cabello, el calendario lunar de octubre ofrece tres fechas destacadas:

6 y 7 de octubre : coinciden con la Luna llena . Son jornadas óptimas para cortarse el pelo en cualquier momento del día, ya que la energía de esta fase potencia tanto la fortaleza como la rapidez en el crecimiento.

: coinciden con la . Son jornadas óptimas para cortarse el pelo en cualquier momento del día, ya que la energía de esta fase potencia tanto la fortaleza como la rapidez en el crecimiento. 29 de octubre : bajo la Luna creciente , el corte favorece un crecimiento vigoroso y sostenido.

: bajo la , el corte favorece un crecimiento vigoroso y sostenido. Ahora bien, si lo que buscás es mejorar la textura del pelo y darle volumen, hay otros días que conviene tener en cuenta:

15, 18 y 22 de octubre: recomendados para cortes que fortalezcan la fibra capilar. Se sugiere realizarlos por la tarde, cuando la energía lunar se percibe con mayor intensidad. cortarse el pelo en octubre Aunque no exista evidencia científica que lo respalde, cortarse el pelo de acuerdo con la Luna se mantiene como una tradición transmitida de generación en generación. Más allá de los resultados, muchas personas lo viven como un ritual de autocuidado y conexión con la naturaleza.