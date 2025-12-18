Cuáles son los hábitos que tienen en común las personas de 60 años que todavía se ven jóvenes

Envejecer bien no depende únicamente de la genética ni de tratamientos costosos . Diversos estudios coinciden en que la apariencia juvenil y la vitalidad están estrechamente ligadas a pequeños hábitos diarios que, repetidos durante años, marcan una diferencia profunda. Lo más alentador es que la mayoría de estas prácticas están al alcance de cualquiera y no requieren cambios extremos, sino constancia.

Además, la juventud no siempre se refleja solo en la piel. La forma de moverse, de relacionarse y de enfrentar la vida influye tanto como el aspecto físico. Desde la psicología, se observa que las personas que parecen más jóvenes a los 60 suelen compartir una combinación de autocuidado físico, equilibrio emocional y una actitud activa frente al paso del tiempo.