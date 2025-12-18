18 de diciembre de 2025 - 12:48

Cuáles son los hábitos que tienen en común las personas de 60 años que todavía se ven jóvenes

Expertos en psicología revelaron que verse joven a esta edad no es una cuestión de suerte, sino el resultado de hábitos cotidianos sostenidos en el tiempo.

Tener algunos hábitos logran que las personas adultas se vean mucho más jóvenes.

Tener algunos hábitos logran que las personas adultas se vean mucho más jóvenes.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

El Feng Shui indica que rincón de la casa es el mejor para colocar este tazón de arroz.

Dónde poner un tazón con arroz para atraer riqueza, según el Feng Shui

Por Alejo Zanabria
5 razas de perros carinosos ideales para personas mayores, segun veterinarios

5 razas de perros cariñosos ideales para personas mayores, según veterinarios

Por Andrés Aguilera

Además, la juventud no siempre se refleja solo en la piel. La forma de moverse, de relacionarse y de enfrentar la vida influye tanto como el aspecto físico. Desde la psicología, se observa que las personas que parecen más jóvenes a los 60 suelen compartir una combinación de autocuidado físico, equilibrio emocional y una actitud activa frente al paso del tiempo.

Hábitos
Tener algunos hábitos logran que las personas adultas se vean mucho más jóvenes.

Tener algunos hábitos logran que las personas adultas se vean mucho más jóvenes.

Hábitos que tienen en común las personas de 60 que se ven jóvenes

  • Cuidar el sueño: Dormir bien es un pilar fundamental. Durante el descanso, el cuerpo se repara, se regeneran las células y se reduce el desgaste visible. Mantener horarios regulares y priorizar el sueño tiene un impacto directo en la piel y en la energía diaria.
  • Mantener vínculos sociales sólidos: Las relaciones significativas aportan bienestar emocional y se asocian con un envejecimiento biológico más lento. La conversación, la risa y el sentido de pertenencia se reflejan en la expresión facial y la postura.
  • Gestionar el estrés de forma consciente: El estrés crónico acelera el envejecimiento. Las personas que envejecen mejor no evitan los problemas, pero sí desarrollan rutinas para liberar tensión, como caminar, meditar o dedicar tiempo a actividades que les generan calma.
  • Hidratarse de manera constante: Beber agua de forma habitual ayuda a mantener la elasticidad y el aspecto saludable de la piel. Es un hábito simple, integrado naturalmente en la rutina diaria.
  • Moverse todos los días: La actividad física constante, aunque sea moderada, mejora la circulación y mantiene músculos y articulaciones activas. Caminar, bailar o subir escaleras es suficiente cuando se hace con regularidad.
Hábitos
Tener algunos hábitos logran que las personas adultas se vean mucho más jóvenes.

Tener algunos hábitos logran que las personas adultas se vean mucho más jóvenes.

  • Protegerse del sol: Disfrutar del aire libre con protección solar reduce notablemente el envejecimiento cutáneo. El uso habitual de protector, sombreros o gafas es un pequeño gesto con grandes beneficios a largo plazo.
  • Mantener una alimentación equilibrada
  • Una dieta rica en frutas, verduras, pescado, cereales integrales y grasas saludables aporta antioxidantes que protegen las células. No se trata de restricciones estrictas, sino de equilibrio sostenido.
  • Cultivar una actitud positiva y realista
  • La gratitud, la capacidad de relativizar y evitar el resentimiento prolongado influyen en el bienestar emocional y se reflejan en el rostro, suavizando gestos y tensiones.
  • Mantener la mente activa y curiosa: Aprender cosas nuevas, leer o interesarse por distintos temas mantiene el cerebro joven y aporta vitalidad, fluidez en la conversación y una presencia más fresca.
  • Practicar la moderación: Disfrutar de pequeños placeres sin excesos es clave. El equilibrio entre disfrutar y cuidarse, repetido día a día, es uno de los grandes secretos del buen envejecimiento.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La psicología advierte: siete capacidades mentales comunes en mayores de 50 que no se ven en los jóvenes.

Según la psicología, las personas nacidas en 1960 y 1970 desarrollaron 7 fortalezas mentales que se perdieron

Por Cristian Reta
Gesto cotidiano analizado por la psicología, la ciencia, los hábitos y la conducta humanas.

Según la psicología, quienes acomodan los cubiertos antes de comer tienen este rasgo común

Por Ignacio Alvarado
ideal para hombres de 50 anos: los habitos y ejercicios mas sencillos y beneficiosos para la salud

Ideal para hombres de 50 años: los hábitos y ejercicios más sencillos y beneficiosos para la salud

Por Redacción
Reciclaje para Navidad

Si tenés guantes viejos en casa, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlos con esta espectacular idea navideña

Por Andrés Aguilera