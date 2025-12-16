Según la psicología, las personas nacidas en 1960 y 1970 desarrollaron 7 fortalezas mentales que se perdieron

La psicología contemporánea ha comenzado a analizar con mayor detenimiento las diferencias entre generaciones , especialmente en lo que respecta a habilidades mentales y emocionales. Diversos especialistas coinciden en que las personas nacidas entre 1960 y 1970 crecieron en un entorno que favoreció el desarrollo de fortalezas psicológicas específicas, muchas de las cuales hoy aparecen menos presentes en generaciones más jóvenes.

Según la psicología, las personas que no limpian su habitación no pueden manejar estas 7 responsabilidades

Así es la casa de Ricardo Darín en Palermo: construida en 1938 y un diseño clásico

El contexto social de aquellas décadas estuvo marcado por la ausencia de tecnología digital, un acceso limitado al entretenimiento inmediato y una mayor exposición a la frustración cotidiana . Para la psicología, concretamente para una investigación publicada en el periódico francés Ouest-France , estas condiciones no solo influyeron en los hábitos , sino también en la forma en que las personas aprendieron a regular emociones, enfrentar obstáculos y relacionarse con su entorno.

La espera formaba parte de la vida cotidiana. No existían respuestas inmediatas ni estímulos constantes, lo que favorecía la capacidad de tolerar tiempos prolongados sin recompensas rápidas. La paciencia se entrenaba de forma natural, sin estrategias formales ni intervenciones externas.

El error y el fracaso eran entendidos como parte del aprendizaje. La falta de gratificación inmediata y la menor sobreprotección permitían que niños y adolescentes enfrentaran límites claros, desarrollando una mayor resistencia emocional ante situaciones adversas.

3- Regulación emocional

La gestión de emociones se realizaba sin mediación tecnológica. La ausencia de distracciones constantes obligaba a enfrentar estados emocionales de manera directa, fortaleciendo el autocontrol y la capacidad de manejar el enojo, la tristeza o la ansiedad.

image

4- Satisfacción con lo disponible

El consumo era más acotado y las comparaciones sociales menos constantes. Esto favorecía una percepción más estable de bienestar, basada en lo que se tenía y no en la comparación permanente con otros.

5- Tolerancia a la incomodidad

Desde esperas prolongadas hasta actividades sin estímulos externos, la incomodidad era parte del día a día. La psicología señala que esta exposición reforzó la resiliencia y la capacidad de adaptación ante escenarios desfavorables.

6- Capacidad de concentración

Leer durante largos períodos, realizar tareas sin interrupciones y sostener la atención en una sola actividad eran prácticas habituales. Estas dinámicas fortalecieron la atención sostenida, una habilidad que hoy se ve afectada por la fragmentación constante del foco atencional.

7- Resolución directa de conflictos

Los desacuerdos se resolvían mayormente de manera presencial. El contacto cara a cara favorecía el desarrollo de habilidades comunicativas, interpretación del lenguaje no verbal y negociación directa, sin intermediación digital.

image

Implicaciones de la psicología

Los especialistas en el ámbito de la psicología aclaran que estas observaciones no buscan idealizar el pasado ni desestimar los avances actuales. Las fortalezas identificadas están ligadas a un contexto social específico, con desafíos propios y limitaciones estructurales, pero permiten comprender cómo el entorno influye de manera directa en el desarrollo de habilidades mentales y emocionales.