Cuáles son los 3 colores que los diseñadores nunca usan para pintar la cocina

Expertos en interiorismo revelan qué tonos conviene descartar si buscás una cocina funcional y armoniosa.

Estos son los colores que especialistas recomiendan no utilizar en cocinas.

Elegir el color para una cocina puede ser un verdadero desafío para una familia. Según especialistas en diseño de interiores, existen ciertos tonos que conviene evitar para no generar un ambiente incómodo o visualmente recargado. Por eso, varios profesionales dieron a conocer cuáles son los colores que los diseñadores evitan al pintar este lugar de la casa.

Colores intensos y flúo, enemigos de la cocina: cuál es el motivo El “amarillo huevo” es uno de los más cuestionados: si bien puede aportar energía en detalles puntuales, en grandes superficies resulta agobiante y hasta estresante, según advierten los expertos.

Lo mismo ocurre con los tonos flúor de los distintos colores, como el verde lima o el amarillo neón, que pueden ser divertidos en pequeñas dosis pero rápidamente saturan el espacio y cansan la vista.

El blanco polar tampoco es la mejor opción. Aunque las cocinas blancas son un clásico, un blanco demasiado puro transmite frialdad y resta calidez a un ambiente que suele ser el corazón del hogar. Los diseñadores aconsejan preferir blancos matizados o neutros suaves, que aporten luminosidad sin perder confort.

Los rojos saturados y los verdes demasiado intensos son otros tonos que los interioristas desaconsejan. "Pueden volver el espacio hostil y quitarle protagonismo a la comida y a las reuniones familiares", señala una de las especialistas consultadas.

En definitiva, si estás por renovar tu cocina, lo ideal es apostar por colores suaves, neutros o terrosos, que generan una atmósfera cálida y agradable. Así evitarás los errores más comunes y lograrás un espacio donde cocinar y compartir sea siempre un placer.