Cuáles son las razas de perros más inteligentes

Diversos estudios demostraron que los perros tienen una gran capacidad cognitiva que les permite llevar a cabo diferentes acciones que implican cierta complejidad. En líneas generales, la inteligencia de estos animales es la de un niño de dos años, pero hay razas que son más inteligentes que el resto.

La inteligencia de los perros se puede dividir en tres dimensiones: la inteligencia instintiva, que guarda relación con las habilidades para las que el animal fue criado, la inteligencia adaptativa, que, tal y como su propio nombre indica, hace referencia a las habilidades que el perro adquirió para aprender cosas por sí mismo y, por último, la inteligencia en el trabajo, relacionada con la obediencia del animal.

Los perros más inteligentes del mundo

Border Collie

Según el científico Staley Coren en su libro The Intelligence of Dogs, el primer puesto es para la raza Border Collie, que tiene una capacidad extraordinaria para recordar una gran selección de órdenes. Le gustan mucho los juegos de inteligencia.

Estos son los perros más inteligentes del mundo. (Web).

Caniche

En segundo lugar, y aunque sorprenda, está el caniche, que destaca por su habilidad para aprender trucos. Responde muy bien cuando recibe una educación con refuerzos positivos y palabras amables.

Estos son los perros más inteligentes del mundo. (Web).

Pastor alemán

El podio lo completa el pastor alemán. Es un perro muy sensible e inteligente. Se caracteriza por una gran facilidad de aprendizaje. Requiere de mucha atención y afecto, y si no recibe los cuidados adecuados, puede desarrollar un comportamiento agresivo. No por nada es el la raza que usan las fuerzas de inteligencia y la policía.

Estos son los perros más inteligentes del mundo. (Web).

Golden retriever

La cuarta raza de perros más inteligentes es Golden Retriever. Es un animal al que le resulta sencillo aprender órdenes y tareas, y si recibe una buena socialización desde cachorro, es el mejor compañero de vida.

Estos son los perros más inteligentes del mundo. (Web).

Doberman Pinscher

En quinto lugar, encontramos al Doberman Pinscher. Un perro al que es muy fácil educar. Aunque tiene fama de peligroso y agresivo, lo cierto es que es un animal muy amable, con el que se puede convivir sin ningún tipo de problema si recibe los cuidados que necesita.

Estos son los perros más inteligentes del mundo. (Web).

Estos son los perros más inteligentes del mundo. Antes de adoptar un can como mascota, es importante entender cuáles son sus necesidades y analizar si realmente se puede responder a las mismas.