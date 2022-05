Criticaron duro a la China Suárez por “romantizar” su vicio de forma pública en las redes

La China Suárez compartió en las últimas horas un llamativo video que no pasó desapercibido en las redes. En el posteo, a la actriz se la ve sentada en una manta en un parque, mintras arma un cigarrillo y la publicación alertó a sus seguidores, muchos la criticaron y otros se preocuparon por la salud de la artista.

Eugenia otra vez está en el ojo de la tormenta, ésta vez por una publicación que compartió en su perfil, la que llamó la atención de cientos de usuarios. Si bien es casi de público conocimiento que la China Suárez fuma, y bastante, fue “chocante” para muchos que suba un video mientras arma un cigarrillo.

Incluso, se armó un debate en la publicación sobre si era un cigarrillo de tabaco o de marihuana, lo que alertó a muchos. Es que muchos dieron por cierto que era uno u otro, y opinaron sin escrúpulos.

Pero esa no fue la única lectura del video, sino que muchos repararon en el hecho de que haya optado por hacer el video con un filtro en blanco y negro, que da a “triste”. Pero también en que optó por una música de fondo un tanto melancólica, la canción The Winner Takes It All de Abba, interpretada por otra cantante.

La traducción del título es algo así como “el ganador se lo lleva todo” y habla de un desamor, por lo que rápidamente culparon al español, Armando Mena Navareño, por haberle roto el corazón a la artista.

Duras críticas a la China Suárez por su video

Al pie de la publicación de la China, la que superó los 47 mil “me gustas”, le dejaron cientos de comentarios y en muchos recibió duras críticas. No faltaron quiénes vieron sexy que muestre ese momento y de la forma que hizo el video.

“Tan linda y siempre fumando”, “No te arruines más chinita”, “Qué pena si se metió a consumir”, “Que feo que incites al consumo @sangrejaponesa. No es un simple video”, Cuando hay que llenar vacíos...”, le escribieron.

Criticaron duro a la China por su video.

“Es tabaco! Diosssss. Igual hace mal. Pero, es su vida”, “Chinita, hace mal fumar, cuidate”, “Hermosa tenés mucho por vivir ya vendrá la sonrisa, no fumes”. “Qué asco, como le da al pucho”, “Creo que es un vídeo para pensar....”, fueron otros comentarios que le dejaron.

“Y ahí te das cuenta que no todo es color de rosas como ellos muestran, la falta de muchas cosas que hacen que ella consuma, la tristeza que se le ve siendo una mujer hermosa, nada llena ese vacío. Qué triste verte en así , busca ayuda en Dios china solo El puede sacarte de ese vacío. Ojalá puedas dejar eso!!”, se tomó el tiempo una usuaria en comentar.

“Chetos descubren el cigarro armado. Todos especulando si es marihuana o es tabaco. Ella fuma cigarrillos, ésta es una forma de cuidarse ya que la nicotina, lo que hace adictivo al cigarrillo, está en el filtro. De esta manera consume el tabaco directamente sin aditivos”, escribió otro usuario, quién trató de justificar a la actriz.