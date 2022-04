¿Confirmado el romance? El gesto de Rodrigo De Paul que lo acerca más a Tini Stoessel

En octubre, en medio del escándalo del WandaGate, el mediocampista de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul fue vinculado sentimentalmente con la China Suárez y Tini Stoessel. Los rumores parecían esfumarse hasta que llegó la confirmación de parte del jugador de que se separó con su esposa Camila Homs. Ahora, un nuevo gesto del futbolista en redes sociales lo acerca más a Tini, en medio de las versiones de amorío.

Cuando el año pasado se lo vinculó con la China Suárez, Rodrigo De Paul fue tajante y aseguró que no estuvo con ella. “Te lo juró por mi hija Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo”, le dijo el motorsito de La Scaloneta a Flavio Azzaro. Pero no fue así con respecto al rumor que lo relacionaba con la cantante Tini Stoessel, en ese caso el jugador prefirió guardar silencio.

Rodrigo De Paul y Camila Homs están separados desde fines del año pasado

Dichas versiones tomaron más cuerpo cuando De Paul confirmó que se había separado de Camila Homs, quien es la mamá de sus dos hijos: Francesca y Bautista, de 3 años y 8 meses respectivamente. “Sí, amigo, estoy separado hace meses, nos queremos mucho, hay mucho cariño, pero sí...”, le contó al Pollo Álvarez. Cabe recordar que el futbolista y Homs fueron pareja desde la adolescencia.

Esta semana, Rodrigo tuvo dos gestos en redes sociales que lo acercan en gran medida a Tini. En primer lugar, de repente, el jugador empezó a seguir a la cantante en Twitter. La periodista Estefanía Berardi fue quien dio cuenta de este movimiento y compartió la captura de pantalla para que no queden dudas.

Estefanía Berardi se encargó de descubrir el nuevo movimiento del jugador en Twitter

Como si esto fuera poco, se descubrió que el futbolista ahora sigue en su cuenta de Instagram al hermano de Tini, Fran Stoessel. Rápidamente, el joven que se dedica al modelaje le devolvió el follow.