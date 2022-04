El tenso cruce de la China Suárez y la ex de De Paul en un evento: “Ninguna sabía que iba la otra”

Hace siete meses, la China Suárez fue vinculada sentimentalmente con el jugador de la Selección Rodrigo De Paul, en medio del escándalo del WandaGate. Esta semana, según contaron en ‘Socios del Espectáculo’, la actriz se cruzó con la ex esposa del futbolista en un evento en el estadio de River Plate y se vivió un tenso momento. “Ninguna sabía que iba la otra” reveló Luli Fernández, panelista del programa.

En el revolucionado mes de octubre por el escándalo del WandaGate, mientras se develaba la historia de amor e infidelidad de la China Suárez con Mauro Icardi, surgió la versión de que la actriz también había tenido un affaire con Rodrigo De Paul, mediocampista titular de la Selección Argentina.

Según reveló Ángel de Brito en su momento, el jugador del Atlético de Madrid y de la Selección habría sufrido un impasse con su esposa, Camila Homs, a causa del acercamiento. Rápidamente, el compinche de Lionel Messi salió a desmentir rotundamente los rumores. “No la vi en mi vida, no sé quién dijo eso. Por Francesca (su hija) que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada”, le dijo De Paul a Fabio Azzaro.

A estas versiones de infidelidad, se le sumaron los rumores que sostenían que el jugador estaba teniendo una relación con la cantante Tini Stoessel. Pasados un par de meses, se conoció que el futbolista se separó de su mujer Camila Homs, quien esta semana se cruzó con la China Suárez en un evento presencial y ambas no se lo esperaban.

En ‘Socios del Espectáculo’, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, contaron que la separación de De Paul está confirmada, a punto tal que ella se queda en la Argentina y él se vuelve a Europa. Luego, Lussich contó los detalles del incomodo cruce entre las mujeres. “Ayer, Camila vivió un momento incómodo porque se encontró con la China Suárez en un evento que se hizo en River. No hay fotos de ellas juntas, pero estuvieron en el mismo evento” aseguró el periodista.

Luli Fernández, panelista del ciclo, añadió: “El encuentro fue en APT Padel Tour. El evento se hizo en la cancha de River. Asistieron varias figuras, entre ellas la China Suárez y Camila Homs. Ninguna sabía que iba la otra”. Además, contó: “Cuando ellas se encuentran, hubo como una tensión porque se sabía el antecedente, pero se saludaron cordialmente, como si no hubiera pasado nada”.