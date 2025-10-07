Con pocos ingredientes y sin azúcar, ni hornallas: el postre rico en proteínas que se hace en 5 minutos

Pensar en recetas que se puedan hacer sin electricidad no es muy normal, pero hace falta tenerlas presente, y más si es para toda la familia. No es que sea algo difícil si se dispone de una despensa bien surtida, pero tampoco es tan sencillo como parece.
Al margen de que se vaya o no la luz o simplemente prefieras no gastar electricidad, las recetas que son tan simples que no necesitan fuego ni otros aparatos eléctricos son siempre bien recibidas, sobre todo, cuando vamos justos de tiempo y no nos dan los minutos para complicarnos la vida con elaboraciones demasiado complejas.
Recetas
Este postre es ideal para ahorrar dinero en energía e ingredientes.
Un postre que viene bien es la crema de cacao y café, que se puede hacer sin la necesidad de calentar nada para que espese ni esperar a que se enfríe, solo hay que mezclar los ingredientes, y ya estaría listo para disfrutarlo.