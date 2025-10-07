Con pocos ingredientes y sin azúcar, ni hornallas: el postre rico en proteínas que se hace en 5 minutos

Se trata de un pequeño capricho dulce muy fácil de preparar sin necesidad de usar ningún aparato eléctrico.

Este postre es ideal para ahorrar dinero en energía e ingredientes.

Pensar en recetas que se puedan hacer sin electricidad no es muy normal, pero hace falta tenerlas presente, y más si es para toda la familia. No es que sea algo difícil si se dispone de una despensa bien surtida, pero tampoco es tan sencillo como parece.

Al margen de que se vaya o no la luz o simplemente prefieras no gastar electricidad, las recetas que son tan simples que no necesitan fuego ni otros aparatos eléctricos son siempre bien recibidas, sobre todo, cuando vamos justos de tiempo y no nos dan los minutos para complicarnos la vida con elaboraciones demasiado complejas.

Un postre que viene bien es la crema de cacao y café, que se puede hacer sin la necesidad de calentar nada para que espese ni esperar a que se enfríe, solo hay que mezclar los ingredientes, y ya estaría listo para disfrutarlo.

Ingredientes 30 g. de cacao en polvo .

. 50 ml de café espresso.

Edulcorante al gusto -la cantidad equivalente a 4 cucharadas de azúcar-.

al gusto -la cantidad equivalente a 4 cucharadas de azúcar-. 400 gr de queso fresco batido.

batido. Dos o tres barritas de chocolate negro 70 % de cacao.

Paso a paso para hacer esta receta Colocar en un bol el cacao puro en polvo, el café y el edulcorante. Con ayuda de unas varillas manuales, hay que batir enérgicamente hasta que obtengamos una mezcla homogénea y sin grumos. Incorporar el queso fresco batido al bol con la mezcla y seguir uniendo con las varillas hasta integrar completamente todos los ingredientes. Debemos obtener una crema lisa, sin grumos y de textura uniforme. Cortar varios pedacitos del chocolate negro con un cuchillo afilado, procurando que los trozos sean pequeños y regulares, para que se distribuyan bien sobre la crema. Repartimos la crema en 4 copas o vasitos individuales y espolvoreamos por encima el chocolate troceado.