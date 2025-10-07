7 de octubre de 2025 - 10:59

Con pocos ingredientes y sin azúcar, ni hornallas: el postre rico en proteínas que se hace en 5 minutos

Se trata de un pequeño capricho dulce muy fácil de preparar sin necesidad de usar ningún aparato eléctrico.

Este postre es ideal para ahorrar dinero en energía e ingredientes.

Este postre es ideal para ahorrar dinero en energía e ingredientes.

Foto:

web
Por Alejo Zanabria

Leé además

adios a las camas tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio

Adiós a las camas tradicionales: el nuevo invento que es tendencia para dormir y aprovechar todo el espacio

Por Andrés Aguilera
Cáncer, el más protector de los signos del zodíaco, según la astrología y el horóscopo, no puede evitar cuidar a todos.

Qué signo del zodíaco se preocupa por todo y todos

Por Ignacio Alvarado
Recetas
Este postre es ideal para ahorrar dinero en energía e ingredientes.

Este postre es ideal para ahorrar dinero en energía e ingredientes.

Un postre que viene bien es la crema de cacao y café, que se puede hacer sin la necesidad de calentar nada para que espese ni esperar a que se enfríe, solo hay que mezclar los ingredientes, y ya estaría listo para disfrutarlo.

Ingredientes

  • 30 g. de cacao en polvo.
  • 50 ml de café espresso.
  • Edulcorante al gusto -la cantidad equivalente a 4 cucharadas de azúcar-.
  • 400 gr de queso fresco batido.
  • Dos o tres barritas de chocolate negro 70 % de cacao.
Recetas
Este postre es ideal para ahorrar dinero en energía e ingredientes.

Este postre es ideal para ahorrar dinero en energía e ingredientes.

Paso a paso para hacer esta receta

  1. Colocar en un bol el cacao puro en polvo, el café y el edulcorante. Con ayuda de unas varillas manuales, hay que batir enérgicamente hasta que obtengamos una mezcla homogénea y sin grumos.
  2. Incorporar el queso fresco batido al bol con la mezcla y seguir uniendo con las varillas hasta integrar completamente todos los ingredientes. Debemos obtener una crema lisa, sin grumos y de textura uniforme.
  3. Cortar varios pedacitos del chocolate negro con un cuchillo afilado, procurando que los trozos sean pequeños y regulares, para que se distribuyan bien sobre la crema.
  4. Repartimos la crema en 4 copas o vasitos individuales y espolvoreamos por encima el chocolate troceado.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Esta receta es ideal para comer rico y cuidar el cuerpo.

La receta de las mejores galletas sin harina y sin azúcar: quedan deliciosas y son muy sanas

Por Alejo Zanabria
mezclar vinagre con azucar: por que lo recomiendan y para que sirve

Mezclar vinagre con azúcar: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Por Daniela Leiva
sin harina ni azucar: la receta para hacer galletitas de naranja saludables en pocos minutos

Sin harina ni azúcar: la receta para hacer galletitas de naranja saludables en pocos minutos

Por Andrés Aguilera
Este tipo de recetas son las que mejor vienen para la merienda.

Pepas sin harina ni azúcar: receta saludable para disfrutar en la merienda

Por Alejo Zanabria