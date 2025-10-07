Berenjenas rellenas al horno: una comida saludable y fácil de preparar

Las berenjenas son una de las verduras más versátiles de la gastronomía argentina. Al cocinarlas al horno, conservan su textura suave y absorben los sabores del relleno, logrando un plato completo, saludable y muy fácil de preparar. Esta versión combina ingredientes accesibles, ideal para almuerzos o cenas ligeras, siguiendo el estilo de recetas simples y sabrosas.