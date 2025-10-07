7 de octubre de 2025 - 10:00

Berenjenas rellenas al horno: una comida saludable y fácil de preparar

Las recetas de cocina casera ofrecen trucos para preparar berenjenas rellenas al horno, nutritivas, livianas y con mucho sabor.

Por Andrés Aguilera

Las berenjenas son una de las verduras más versátiles de la gastronomía argentina. Al cocinarlas al horno, conservan su textura suave y absorben los sabores del relleno, logrando un plato completo, saludable y muy fácil de preparar. Esta versión combina ingredientes accesibles, ideal para almuerzos o cenas ligeras, siguiendo el estilo de recetas simples y sabrosas.

Ingredientes para berenjenas rellenas al horno

  • 2 berenjenas medianas.

  • 1 cebolla.

  • 1 diente de ajo.

  • 1 tomate maduro o 3 cucharadas de puré de tomate.

  • 100 g de carne picada magra o lentejas cocidas (para versión vegetariana).

  • 2 cucharadas de pan rallado o avena.

  • 2 cucharadas de queso rallado.

  • Aceite de oliva, sal y pimienta a gusto.

  • Hierbas secas (orégano, perejil o tomillo).

Estos ingredientes aseguran un plato equilibrado, con proteínas, fibra y sabor casero.

Recetas fáciles: paso a paso

  • Lavar las berenjenas, cortarlas al medio y ahuecarlas con cuidado.

  • Cocinarlas en agua con sal durante 5 minutos o en microondas 3 minutos, para ablandarlas.

  • Picar la pulpa retirada y reservar.

  • En una sartén, saltear la cebolla y el ajo picados con un chorrito de aceite.

  • Agregar la pulpa de berenjena, el tomate y la carne o lentejas. Cocinar 5 minutos más.

  • Condimentar con sal, pimienta y hierbas.

  • Rellenar las mitades de berenjena con la mezcla y cubrir con pan rallado y queso rallado.

  • Hornear a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta dorar la superficie.

El resultado son berenjenas tiernas, con una cubierta crocante y un relleno jugoso y sabroso.

Cocina saludable con sabor argentino

Las berenjenas rellenas al horno son un ejemplo perfecto de recetas equilibradas: fáciles de preparar, livianas y nutritivas. Aportan fibra, vitaminas y proteínas, según la elección del relleno.

Se pueden personalizar con vegetales salteados, arroz integral, queso magro o granos de choclo para un toque diferente.

Una de esas comidas que combinan salud, sabor y practicidad, ideales para cualquier día de la semana.

