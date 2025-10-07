Berenjenas rellenas al horno: una comida saludable y fácil de preparar

Las berenjenas son una de las verduras más versátiles de la gastronomía argentina. Al cocinarlas al horno, conservan su textura suave y absorben los sabores del relleno, logrando un plato completo, saludable y muy fácil de preparar. Esta versión combina ingredientes accesibles, ideal para almuerzos o cenas ligeras, siguiendo el estilo de recetas simples y sabrosas.
Estos ingredientes aseguran un plato equilibrado, con proteínas, fibra y sabor casero.
Recetas fáciles: paso a paso
Lavar las berenjenas, cortarlas al medio y ahuecarlas con cuidado.
Cocinarlas en agua con sal durante 5 minutos o en microondas 3 minutos, para ablandarlas.
Picar la pulpa retirada y reservar.
En una sartén, saltear la cebolla y el ajo picados con un chorrito de aceite.
Agregar la pulpa de berenjena, el tomate y la carne o lentejas. Cocinar 5 minutos más.
Condimentar con sal, pimienta y hierbas.
Rellenar las mitades de berenjena con la mezcla y cubrir con pan rallado y queso rallado.
Hornear a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta dorar la superficie.
El resultado son berenjenas tiernas, con una cubierta crocante y un relleno jugoso y sabroso.
Cocina saludable con sabor argentino
Las berenjenas rellenas al horno son un ejemplo perfecto de recetas equilibradas: fáciles de preparar, livianas y nutritivas. Aportan fibra, vitaminas y proteínas, según la elección del relleno.
Se pueden personalizar con vegetales salteados, arroz integral, queso magro o granos de choclo para un toque diferente.
Una de esas comidas que combinan salud, sabor y practicidad, ideales para cualquier día de la semana.