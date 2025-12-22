Con 1 frasco de vidrio y un ingrediente de tu cocina: hacé este hermoso centro de mesa navideño

Con un frasco reciclado, un ingrediente básico de la cocina y algunos detalles guardados en casa, es posible crear un objeto funcional, estético

En muchas casas argentinas, los frascos de vidrio se acumulan en alacenas o bajo la bacha con la idea de “algún día pueden servir”. La llegada de las Fiestas es una excusa perfecta para darles una nueva vida y convertirlos en un objeto decorativo simple, económico y con espíritu navideño.

Con un solo frasco reutilizado y un ingrediente básico de la cocina, es posible crear un centro de mesa cálido, elegante y completamente reciclado. La propuesta es tan sencilla como efectiva: una vela dentro del frasco y una base de sal gruesa que aporta estabilidad y un efecto visual.

Como alternativa, también pueden usarse piedras blancas como las que se emplean para el baño de gatos, muy fáciles de conseguir y con un resultado similar. El frasco se puede dejar al natural o sumar detalles como cintas, sogas, ramas secas o pequeños adornos navideños.

Por qué elegir frascos de vidrio para decorar en Navidad Este tipo de decoración no solo reduce gastos en una época donde todo parece encarecerse, sino que invita a reutilizar lo que ya está en casa y a crear un clima especial sin recurrir a objetos descartables o costosos.

El vidrio es un material resistente, reutilizable y visualmente neutro, lo que lo convierte en un excelente aliado para la decoración. Permite jugar con la luz de las velas, resaltar texturas y adaptarse a distintos estilos, desde lo rústico hasta lo minimalista.

decoración navideña Materiales necesarios para el centro de mesa 1 frasco de vidrio limpio (mermelada, conservas, café o similar)

1 vela (puede ser común, blanca o de color)

Sal gruesa de cocina. Alternativa: piedras blancas para baño de gatos

Cinta, hilo sisal o cordón

Detalles navideños pequeños (ramitas, piñas, campanitas, etiquetas)

Embudo o cuchara

Trapo seco El paso a paso: cómo reciclar el frasco como decoración de Navidad Lavá bien el frasco con agua caliente y detergente para eliminar restos de etiquetas o pegamento. Secalo completamente con un trapo limpio. Es importante que no quede humedad en el interior. Chequeá que el frasco no tenga rajaduras ni bordes filosos. Si el borde está irregular, podés lijarlo suavemente o usarlo solo con velas pequeñas. Colocá el frasco sobre una superficie firme. Con ayuda de un embudo o una cuchara, agregá sal gruesa hasta cubrir el fondo con una capa de entre 2 y 4 centímetros. Esta base cumple dos funciones: decora y sostiene la vela. Si preferís una opción alternativa, reemplazá la sal por piedras blancas. El efecto visual es similar y aporta un aire más moderno. Apoyá la vela sobre la sal o las piedras y presionala apenas para que quede firme y centrada. Es importante que no se mueva para evitar accidentes al encenderla. Si la vela queda muy alta, podés agregar un poco más de sal alrededor para mejorar la estabilidad. El frasco debe quedar equilibrado. Atá una cinta, hilo sisal o cordón alrededor del cuello del frasco. Podés sumar una ramita seca, una piña pequeña o una etiqueta con algún mensaje navideño. Para un estilo más rústico, el hilo sisal funciona muy bien. Para una mesa más elegante, una cinta roja, verde o dorada aporta el toque festivo. Si querés ir un paso más allá, podés pintar detalles en el frasco con marcador indeleble blanco o dorado, como estrellas, copos de nieve o palabras simples. centro de mesa casero y navideño Cómo usar el centro de mesa Este frasco con vela es ideal para mesas navideñas, mesas auxiliares, aparadores o incluso como decoración en balcones protegidos. Puede usarse solo o en grupo, combinando frascos de distintos tamaños para lograr un efecto visual más atractivo. Al encender la vela, la luz se refleja en el vidrio y la sal, generando un clima cálido y acogedor. Es recomendable apagarla antes de que se consuma por completo y no dejarla encendida sin supervisión.