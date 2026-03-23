El olor a humedad en los muebles es uno de esos problemas del hogar que parecen menores, pero arruinan enseguida un placard, una cómoda o un bajo mesada. La tentación suele ser taparlo con aromatizantes, pero eso no resuelve el origen. Cuando aparece ese aroma cerrado, rancio o “a guardado”, la clave es secar, ventilar y absorber .

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Ahí entra un truco casero que muchos volvieron a usar: el bicarbonato de sodio . La lógica tiene sentido: la EPA advierte que el olor a humedad suele indicar presencia de humedad o moho, y que el control real pasa por bajar la humedad y secar por completo.

El método más práctico consiste en vaciar el mueble , dejarlo abierto varias horas , pasar un paño apenas humedecido sobre la superficie y, una vez seco, colocar un recipiente abierto con bicarbonato de sodio adentro durante 24 a 72 horas. En estantes o cajones también puede ponerse en un cuenco bajo o en un frasco destapado.

El fundamento no es un mito doméstico: extensiones universitarias de Estados Unidos explican que el bicarbonato adsorbe olores del aire y se usa como desodorizante suave en interiores y textiles.

En muebles tapizados, sillones o sillas con tela, el truco cambia un poco: se puede espolvorear bicarbonato , dejarlo actuar al menos 15 minutos (o más si el olor está instalado) y luego aspirarlo . En cambio, en muebles de madera conviene no formar una pasta húmeda adentro del cajón si el problema es justamente la humedad. Lo más seguro es usarlo en seco , mientras el ambiente se airea bien.

Cómo sacar el olor a humedad de los muebles con un truco casero que cada vez usa más gente (2)

El error más común: querer perfumar sin secar

El punto central es este: si el mueble sigue húmedo, el olor vuelve. La EPA remarca que la clave para controlar el moho y esos olores cerrados es controlar la humedad; además, recomienda que las superficies se limpien y se sequen completamente.

Para interiores, el organismo señala que la humedad relativa debería mantenerse por debajo del 60%, idealmente entre 30% y 50%.

Por eso, antes de poner bicarbonato conviene revisar si el mueble está pegado a una pared fría, si hay condensación, una filtración o simplemente falta de ventilación.

Abrir puertas, separar unos centímetros del muro, usar ventilador o deshumidificador y evitar volver a guardar cosas húmedas suele ayudar más que cualquier fragancia fuerte. Si se limpia la superficie, para madera tratada o terminada la EPA sugiere usar detergente suave y agua, y después secar a fondo.

Cuándo el truco no alcanza y hay que actuar distinto

Hay una diferencia importante entre olor a humedad y mueble tomado por moho. Si aparecen manchas visibles, textura algodonosa, materiales blandos o un olor persistente que no se va, el bicarbonato ya no alcanza por sí solo.

La EPA advierte que los materiales porosos mojados y con moho (sobre todo tapizados, rellenos o superficies muy absorbentes) a veces no se pueden recuperar del todo y pueden requerir descarte o tratamiento más profundo.