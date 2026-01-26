Cómo preparar el arroz perfecto: el truco de los últimos 2 minutos que cambia todo el sabor

Jordi Roca , del prestigioso Celler de Can Roca , revoluciona la cocina hogareña con su receta de " arroz de montaña". Para lograr un sabor intenso y reconfortante en los días más fríos, el chef revela un truco sencillo que se aplica apenas dos minutos antes de terminar la cocción y que transforma cualquier plato casero en una experiencia Michelin .

El arroz es uno de los alimentos más consumidos y versátiles del mundo , capaz de absorber sabores que van desde la delicadeza japonesa hasta la intensidad aromática de la India o Pakistán .

En Europa, países como España han elevado este cereal a dimensiones históricas con platos como la paella o los arroces caldosos . Sin embargo, Jordi Roca propone llevar el tradicional "arroz con cosas" al siguiente nivel con una propuesta contundente pensada para las épocas de baja temperatura .

Bajo su filosofía de "Cosas de Casa" , el reconocido chef defiende una cocina doméstica donde la improvisación y los cortes irregulares tienen lugar, alejándose del orden académico estricto que suelen manifestar otros expertos como Ferran Adrià . Para Roca, lo verdaderamente relevante en un buen arroz es lograr una base aromática intensa mediante un sofrito elaborado con paciencia .

Uno de los puntos críticos para que el plato sea un éxito rotundo es el desglasado . Jordi Roca insiste en que este paso no es opcional , ya que en los restos tostados que quedan adheridos al fondo de la sartén se esconde la mayor contribución al sabor final del plato. Utilizar una pequeña cantidad de alcohol , como vermut, coñac o aguardiente , permite rascarlos y reincorporar esos jugos concentrados a la preparación.

Para la cocción, el chef prefiere la variedad de arroz Carnaroli por su alta resistencia. La técnica requiere un golpe inicial de fuego fuerte durante dos minutos, seguido de una intensidad media por otros 10 o 12 minutos. Es en este tramo final donde aparece la intervención maestra del cocinero para definir la textura ideal.

image

El truco de las dos especias y el "tiempo de descuento"

El verdadero diferencial de esta receta ocurre casi al terminar el proceso. A falta de solo dos minutos para apagar el fuego, Roca añade tomillo y romero frescos. Estas dos especias aromáticas son, según el chef, el truco definitivo para lograr un arroz con mucho sabor y un aroma superior.

Finalmente, el chef otorga al cocinero un papel decisivo mediante lo que llama un "tiempo de descuento": entre dos y cuatro minutos adicionales de cocción donde cada persona determina si el grano alcanzó la textura exacta antes de reposar bajo papel de aluminio.

image

Cómo preparar el arroz de montaña en casa paso a paso

Para disfrutar de este plato Michelin en tu mesa, seguí estos pasos claros basados en el método de Jordi Roca: