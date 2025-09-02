Cómo hacer un postre de coco sin nada de azúcae: sale esponjoso con solo 3 ingredientes y en pocos pasos

Cuándo se hace un postre, la presencia del coco en preparaciones tradicionales hace que sea una opción irresistible para compartir en familia.

En pocos pasos se podrá hacer esta receta para tener un rico postre.

Suele pasar que a veces, por falta de tiempo o por no contar con los ingredientes necesarios, terminamos comprando productos ya elaborados o ingerimos siempre los mismos platos. Sin embargo, es posible escapar de la rutina con un rico postre que no solo nos alimente, sino que ayude a cuidar la salud.

Es por todo ello que, en esta nota te hacemos conocer una grandiosa opción para degustar fácil y rápido un rico postre de coco sin azúcar y que solo lleva en su preparación 3 ingredientes, de los cuales dos, siempre están en casa.

El paso a paso para elaborar este exquisito plato dulce suave y completamente delicioso fue compartido a través de redes sociales y en poco tiempo te brindará la opción más saludable y magnífica de todas.

Ingredientes 35 gr de maicena.

450 ml de leche de coco

Endulzante - a elección y cuánto creas correcto ponerle-.

Paso a paso para hacer este postre La elaboración de este postre de coco es aún más sencilla de lo que crees, por lo que es una buena actividad para hacer en conjunto.

El paso inicial para elaborar tu postre consiste en colocar en un recipiente tanto la leche de coco con la maicena y la esencia del aroma elegido. Con una batidora, vas a integrar muy bien todos los ingredientes. Luego, hay que llevar la preparación al fuego en una olla y a temperatura media, sin dejar de revolver en ningún momento y hasta que dicha mezcla espese. Para evitar que espese más, vas a retirar la olla del fuego. Finalmente, al postre se lo lleva a un molde con papel vegetal o de silicona, y se debe dejar en la heladera al menos unas 3 horas. Como toque final, se puede decorar con alguna cereza o frutilla y rellarle chocolate y/o coco.