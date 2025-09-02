2 de septiembre de 2025 - 11:31

Cómo hacer un postre de coco sin nada de azúcae: sale esponjoso con solo 3 ingredientes y en pocos pasos

Cuándo se hace un postre, la presencia del coco en preparaciones tradicionales hace que sea una opción irresistible para compartir en familia.

En pocos pasos se podrá hacer esta receta para tener un rico postre.

Por Alejo Zanabria

Ingredientes

  • 35 gr de maicena.
  • 450 ml de leche de coco
  • Endulzante - a elección y cuánto creas correcto ponerle-.
Recetas
Paso a paso para hacer este postre

La elaboración de este postre de coco es aún más sencilla de lo que crees, por lo que es una buena actividad para hacer en conjunto.

  1. El paso inicial para elaborar tu postre consiste en colocar en un recipiente tanto la leche de coco con la maicena y la esencia del aroma elegido. Con una batidora, vas a integrar muy bien todos los ingredientes.
  2. Luego, hay que llevar la preparación al fuego en una olla y a temperatura media, sin dejar de revolver en ningún momento y hasta que dicha mezcla espese. Para evitar que espese más, vas a retirar la olla del fuego.
  3. Finalmente, al postre se lo lleva a un molde con papel vegetal o de silicona, y se debe dejar en la heladera al menos unas 3 horas. Como toque final, se puede decorar con alguna cereza o frutilla y rellarle chocolate y/o coco.
