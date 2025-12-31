31 de diciembre de 2025 - 11:06

Cómo hacer el aromatizante casero que usan los hoteles para que el baño huela limpio todo el día

Con alcohol, agua y aceites esenciales podés hacer un aromatizante casero que mantiene el baño perfumado durante horas, como en los hoteles.

Por Andrés Aguilera

El aroma a limpio de los baños de hoteles no es casualidad. Detrás de ese perfume suave y constante hay una combinación simple de ingredientes que cualquiera puede replicar en casa. Este método, muy difundido entre los trucos caseros, permite crear un aromatizante duradero, económico y sin químicos agresivos.

Por qué los baños de hotel siempre huelen bien

A diferencia de los perfumes comerciales, los hoteles buscan aromas suaves, limpios y persistentes, que no resulten invasivos.

Por eso suelen usar bases alcohólicas livianas combinadas con aceites esenciales frescos, que se evaporan lento y neutralizan olores en lugar de taparlos.

El secreto no está en usar más perfume, sino en elegir bien los ingredientes y aplicarlos en los puntos correctos del baño.

Cómo hacer el aromatizante casero paso a paso

Para prepararlo en casa necesitás pocos elementos:

Ingredientes:

  • 1 taza de agua

  • ½ taza de alcohol fino (o vodka)

  • 15 a 20 gotas de aceite esencial (lavanda, limón, eucalipto o citronella)

  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio

  • Un frasco con rociador

Preparación:

  • Colocá el agua y el alcohol en el frasco.

  • Sumá el bicarbonato y mezclá bien hasta disolver.

  • Agregá los aceites esenciales.

  • Cerrá y agitá suavemente antes de usar.

Esta mezcla ayuda a neutralizar olores, no solo a perfumar.

Dónde y cómo usarlo para que dure todo el día

Para lograr el efecto “hotel”, no conviene rociar todo el ambiente al azar. Probá estos puntos:

  • Cortina de baño o mampara (una o dos pulverizaciones).

  • Toallas (desde cierta distancia).

  • Alfombra del baño.

  • Parte trasera del inodoro (nunca dentro).

  • Bacha y azulejos limpios.

El aroma se libera de forma gradual y mantiene el baño fresco durante horas, incluso con uso frecuente.

Variantes de aroma más usadas en hoteles

Si querés copiar el estilo hotelero, estas combinaciones funcionan muy bien:

  • Limón + eucalipto: sensación de limpieza profunda.

  • Lavanda + vainilla: relajante y elegante.

  • Citronella + limón: fresca y neutralizadora.

  • Menta + eucalipto: ideal para baños chicos.

Podés ir probando hasta encontrar la que más te guste.

