Con alcohol, agua y aceites esenciales podés hacer un aromatizante casero que mantiene el baño perfumado durante horas, como en los hoteles.

El aroma a limpio de los baños de hoteles no es casualidad. Detrás de ese perfume suave y constante hay una combinación simple de ingredientes que cualquiera puede replicar en casa. Este método, muy difundido entre los trucos caseros, permite crear un aromatizante duradero, económico y sin químicos agresivos.

Por qué los baños de hotel siempre huelen bien A diferencia de los perfumes comerciales, los hoteles buscan aromas suaves, limpios y persistentes, que no resulten invasivos.

Por eso suelen usar bases alcohólicas livianas combinadas con aceites esenciales frescos, que se evaporan lento y neutralizan olores en lugar de taparlos.

El secreto no está en usar más perfume, sino en elegir bien los ingredientes y aplicarlos en los puntos correctos del baño.

Cómo hacer el aromatizante casero que usan los hoteles para que el baño huela limpio todo el día (1) Cómo hacer el aromatizante casero paso a paso Para prepararlo en casa necesitás pocos elementos:

Ingredientes: 1 taza de agua

½ taza de alcohol fino (o vodka)

15 a 20 gotas de aceite esencial (lavanda, limón, eucalipto o citronella)

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Un frasco con rociador Preparación: Colocá el agua y el alcohol en el frasco.

Sumá el bicarbonato y mezclá bien hasta disolver.

Agregá los aceites esenciales.

Cerrá y agitá suavemente antes de usar. Esta mezcla ayuda a neutralizar olores, no solo a perfumar. Cómo hacer el aromatizante casero que usan los hoteles para que el baño huela limpio todo el día (2) Dónde y cómo usarlo para que dure todo el día Para lograr el efecto “hotel”, no conviene rociar todo el ambiente al azar. Probá estos puntos: Cortina de baño o mampara (una o dos pulverizaciones).

Toallas (desde cierta distancia).

Alfombra del baño .

Parte trasera del inodoro (nunca dentro).

Bacha y azulejos limpios. El aroma se libera de forma gradual y mantiene el baño fresco durante horas, incluso con uso frecuente. Variantes de aroma más usadas en hoteles Si querés copiar el estilo hotelero, estas combinaciones funcionan muy bien: Limón + eucalipto: sensación de limpieza profunda.

Lavanda + vainilla: relajante y elegante.

Citronella + limón: fresca y neutralizadora.

Menta + eucalipto: ideal para baños chicos. Podés ir probando hasta encontrar la que más te guste.