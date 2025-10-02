2 de octubre de 2025 - 21:40

Cómo evitar que se formen las pelotitas en las medias con un truco casero

Un método sencillo puede ayudar a mantener las medias como nuevas por mucho más tiempo. Este truco evita la aparición de pelotitas.

Este truco casero evita que aparezcan las molestas pelotitas que arruinan el aspecto y suavidad en las medias.

Este truco casero evita que aparezcan las molestas pelotitas que arruinan el aspecto y suavidad en las medias.

Foto:

WEB
Por Redacción

Las pelotitas en las medias son una incomodidad a la vista y son provocadas por el roce y los lavados continuos. Muchas veces terminan haciéndolas ver viejas antes de tiempo e incluso resultan incómodas al usarlas. Lo que pocos saben es que existe un truco casero muy simple para retrasar este desgaste.

Leé además

Estos elementos los tenemos en casa y ayudan a recuperar el brillo de la superficie y volver a planchar la ropa sin dejar marcas ni malos olores.

Ni aspirina ni vinagre: cómo eliminar las manchas de quemadura en la plancha con 2 simples trucos

Por Lucas Vasquez
Este truco casero para las plantas no daña el entorno pero si puede provocar daños en la piel si no se utilizan guantes al rociar el agua y el vinagre.

Agua oxigenada con vinagre: por qué se recomienda esta mezcla y para qué sirve

Por Lucas Vasquez

Este método es demasiado simple y no necesita de productos químicos ni accesorios costosos. Solo es necesario un elemento básico de la cocina y debe introducirse un par de horas a un espacio insólito. El resultado es sorprendente porque logra prolongar la vida útil de las medias y mantenerlas con una textura uniforme.

medias con pelotitas
Este truco casero evita que aparezcan las molestas pelotitas que arruinan el aspecto y suavidad en las medias.

Este truco casero evita que aparezcan las molestas pelotitas que arruinan el aspecto y suavidad en las medias.

Por qué se forman pelotitas en las medias y cómo pueden prevenirse

Las pelotitas, también conocidas como bolitas de pelusa o pilling, aparecen cuando las fibras de la tela se desgastan por el roce y los lavados.

  • Este problema aparece con mayor frecuencia en tejidos sintéticos y en zonas de mayor fricción, como el talón o la punta de las medias. Aunque es un proceso natural, hay formas de prevenirlo y reducir su impacto.
  • Un cuidado adecuado al lavar y secar las prendas es fundamental. Usar agua fría, ciclos cortos y detergentes suaves ayuda a conservar mejor las fibras.
  • También se recomienda evitar la secadora, ya que el calor excesivo favorece el debilitamiento de la tela. Sin embargo, incluso aplicando estos cuidados, las pelotitas pueden seguir apareciendo con el tiempo.
medias con pelotitas
Este truco casero evita que aparezcan las molestas pelotitas que arruinan el aspecto y suavidad en las medias.

Este truco casero evita que aparezcan las molestas pelotitas que arruinan el aspecto y suavidad en las medias.

El truco del congelador impide la aparición de pelotitas

Esta idea del congelador se suma como una estrategia efectiva porque ayuda a endurecer temporalmente las fibras de las medias. De esta manera, se evita que se desprendan con facilidad durante el uso o el lavado, lo que disminuye la formación de pelusas.

Cómo se realiza este truco insólito para mantener las medias como nuevas

Para aplicar este truco solo se necesitan dos cosas: una bolsa plástica y un congelador.

  • El procedimiento consiste en colocar las medias limpias y secas dentro de la bolsa, asegurándote de que queden bien cerradas, y luego llevarlas al congelador durante toda la noche. Este proceso permite que las fibras se compacten y se vuelvan más resistentes.
  • Al sacarlas al día siguiente, las medias estarán listas para usarse o lavarse sin que se vean afectadas por el pilling.
  • Sin embargo, es recomendable repetir este truco cada cierto tiempo, sobre todo en medias nuevas, ya que de esta forma se refuerza su durabilidad. Además, no altera la textura ni el color de la prenda, lo que lo convierte en un método seguro.
  • Muchas personas utilizan este procedimiento también en suéteres y prendas delicadas con buenos resultados.
medias con pelotitas
Este truco casero evita que aparezcan las molestas pelotitas que arruinan el aspecto y suavidad en las medias.

Este truco casero evita que aparezcan las molestas pelotitas que arruinan el aspecto y suavidad en las medias.

Lo importante es no olvidar secar bien las medias antes de congelarlas para evitar humedad en la bolsa. Al complementar este hábito con un buen lavado, se logra conservar por más tiempo el aspecto original de las prendas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

adios a los almohadones comunes: el nuevo invento que es tendencia para sumar confort y guardar cosas

Adiós a los almohadones comunes: el nuevo invento que es tendencia para sumar confort y guardar cosas

Por Andrés Aguilera
Adoptar esta rutina no lleva más de unos minutos y marca una gran diferencia en la salud de los dientes a largo plazo.

No es bicarbonato: la forma ideal de limpiar el cepillo de dientes luego de usarlo

Por Redacción
este el truco de limpieza para dejar la mesada de tu cocina como nueva

Este el truco de limpieza para dejar la mesada de tu cocina como nueva

Por Camilo Clavel
No es abono ni químicos pero refuerza el crecimiento del césped y ayuda a que no se queme por el sol.

Incorpore este componente en el césped para mantenerlo firme y sin hongos en primavera

Por Redacción