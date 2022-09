Cómo es la vida de Nadia Epstein, la ex Gran Hermano conocida como “la mala” del reality

En los meses previos al estreno de Gran Hermano, se han dado a conocer los diversos proyectos actuales en los que trabajan los ex participantes del reality. Esta vez, repasamos quién es Nadia Epstein, “la mala de GH”, y qué es de su vida en la actualidad.

Tras participar de la convivencia en la casa más famosa del país, algunos participantes decidieron seguir frente a la cámara como fue el caso de: Silvina Luna, Pablo Heredia, Gustavo Conti y Ximena Capristo. Algunos decidieron trabajar en otros sectores de la televisión como es el caso de Nadia Epstein.

En la edición 2007 de Gran Hermano fue señalada por el público como “la mala” y, sin dudas, su personaje quedó en la memoria de todos. La ganadora de ese momento fue Marianela Mirra, la tucumana que se cruzó en varias oportunidades con Epstein.

Cuando Nadia ingresó a GH tenía 25 años y es oriunda de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese momento trabajaba de cajera, pero tras su paso por el programa decidió trabajar en producción de medios de comunicación. Hasta 2021 trabajó junto a Luis Ventura, y actualmente se desempeña como periodista y productora en Canal 22.

En pocas ocasiones recientes brindó entrevistas para hablar sobre su pasado en Gran Hermano, pero hace poco tiempo dialogó con Diario Show y dijo: “En la casa jamás me imaginé que afuera tenía esa imagen. Yo me di cuenta que algo no muy bueno pasaba recién a la semana que quedo nominada porque escuchaba muchas puteadas de afuera y no entendía”

“Como nunca había pisado el teléfono porque mis compañeros adentro me querían mucho, recién al final me fui dando cuenta. Cuando me doy cuenta que algo pasa, lo primero que hago es pedir un teléfono para hablar con mis hijas. Me pregunto qué vieron mis hijas para que la gente tenga ese concepto de mí”, cerró.

Los desafíos laborales de Nadia Esptein

“Mansión de Enredadas, podés ser vos” fue un reality transmitido por streaming e iniciado en ideas de la comunidad LGBTIQ. Se desarrolló desde el 4 al 6 de marzo en el Espacio Los Cardales en Tortuguitas.

En ese espectáculo participaron 20 personas y compitieron por un premio de 20 mil pesos en efectivo. “Esta propuesta me llegó y la verdad que quise sumarme”, comentó en su momento.

Actualmente, está trabajando junto a viejos compañeros del reality que la hizo famosa. Sebastián Pollastro, Jésica Gómez y Diego Leonardi conforman con Nadia el equipo al frente de “El Confesionario”.

El Confesionario, programa radial con los ex Gran Hermano.

Se trata de un magazine semanal de actualidad, brindarán entrevistas y móviles en la calle. Ya que el grupo está formado por ex GH, también hablarán sobre su paso por el programa.

Si bien ninguno de los cuatro ganó el concurso, todos fueron de los personajes más populares. Nadia fue la villana del juego, contrafigura de Male; Seba por su parte fue el cuarto finalista, Jésica protagonizó la famosa canción “El beso del Osito”; y Diego quedó en la quinta posición, y luego ingresó como reemplazo en la edición de famosos y ganó el maletín.