7 de diciembre de 2025 - 16:15

Cómo elegir el protector solar perfecto para tu tipo de piel, según dermatólogos

Elegir mal el protector solar puede arruinar tu piel en verano; dermatólogos revelan qué fórmula usar según tu tipo de piel y por qué el SPF no siempre alcanza

Protector solar. Fuente: Canva

Protector solar. Fuente: Canva

Foto:

Por Redacción

La elección del protector solar dejó de ser un simple paso en la rutina de cuidados, hoy es la herramienta más efectiva para prevenir manchas, envejecimiento y hasta cáncer de piel. Los dermatólogos coinciden en que no alcanza con “ponerse algo antes de salir”, sino que es clave entender qué necesita cada tipo de piel y cómo usar correctamente el producto para no quedar desprotegidos.

Leé además

el paraiso mas cristalino a 4 horas de argentina, ideal para este verano

El paraíso más cristalino a 4 horas de Argentina, ideal para este verano

Por Andrés Aguilera
Esta fruta ofrece beneficios alimenticios importantes para los pájaros pero su árbol aporta un valor estético que cambia por completo la estética del jardín.

La fruta que crece solo en verano y alimenta a los pájaros en el jardín de casa

Por Lucas Vasquez

Cómo elegir el mejor protector solar para tu tipo de piel

La base de cualquier decisión es conocer cómo responde tu piel. Según los especialistas, la piel grasa requiere protectores oil-free, de textura liviana y acabado seco para evitar brillo y obstrucción de poros. Estas fórmulas ayudan a controlar la oleosidad sin sacrificar protección.

En cambio, quienes tienen piel seca necesitan texturas más nutritivas, con ingredientes hidratantes como ácido hialurónico o lípidos que refuercen la barrera cutánea y eviten la descamación. Para piel normal o mixta, las fórmulas ligeras tipo “piel desnuda” se integran mejor a la rutina y no dejan sensación pesada.

Las pieles sensibles o reactivas deben priorizar protectores minerales con óxido de zinc o dióxido de titanio, recomendados por su suavidad y su baja probabilidad de producir irritación.

Protector solar. Fuente: Canva
Protector solar. Fuente: Canva

Protector solar. Fuente: Canva

¿Protector solar mineral o químico?

Los protectores minerales actúan como una barrera física que refleja la radiación, y suelen ser la opción ideal para pieles sensibles o alérgicas. Por otro lado, los protectores químicos utilizan filtros que absorben los rayos UV y suelen sentirse más livianos sobre la piel. Existen también fórmulas híbridas que combinan ambos tipos para quienes buscan texturas más cosméticas sin perder suavidad

¿Qué recomiendan los dermatólogos FPS 30 o FPS 50?

Comprender las etiquetas hace toda la diferencia. El FPS indica cuánto filtra la radiación UVB: FPS 30 bloquea aproximadamente el 97% y FPS 15 el 93%. Los expertos recomiendan FPS 30 o más, y en exposiciones prolongadas, optar por FPS 50 para mayor seguridad. Ningún protector bloquea el 100% del sol, por lo que la reaplicación sigue siendo indispensable.

Protector solar. Fuente: Canva
Protector solar. Fuente: Canva

Protector solar. Fuente: Canva

¿Cómo aplicar el protector solar para evitar daño?

Los dermatólogos señalan que la aplicación incorrecta es uno de los errores más comunes. El producto debe colocarse 15 minutos antes de la exposición, usando la cantidad suficiente, unos 30 ml para cuerpo y el equivalente a una moneda mediana en el rostro. Es clave cubrir cuello, orejas y pies, zonas que suelen olvidarse. La reaplicación debe hacerse cada dos horas, y siempre después de nadar, sudar o secarse con toalla.

Protector solar para deportistas, piel pigmentada y uso diario

Quienes practican deporte necesitan fórmulas resistentes al agua y al sudor, que mantengan su efectividad incluso en actividad intensa. Las pieles pigmentadas se benefician especialmente de protectores con color, que suman una capa adicional frente a la luz visible y ayudan a prevenir manchas.

Los dermatólogos coinciden en que el mejor protector solar es el que se usa todos los días, incluso en interiores. Por eso, elegir una textura agradable, que se adapte a la rutina, asegura constancia en el hábito y una piel más sana a largo plazo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cada capa genera un sabor más delicioso con cada cucharada. Esta receta equilibra el sabor de las frutas, la crema y el café en un mismo vaso.

Tiramisú de mango: receta ideal para el verano que se realiza en minutos

Por Redacción
Con una detección a tiempo, es posible mantener las plantas sanas y frenar el daño durante la aparición de este insecto en todo el verano.

El insecto que solo aparece en verano y daña las plantas del jardín

Por Lucas Vasquez
no caigas en ellos: los 5 mitos de reciclaje que te quitan la posibilidad de ahorrar y reutilizar

No caigas en ellos: los 5 mitos de reciclaje que te quitan la posibilidad de ahorrar y reutilizar

Por Redacción
como hacer un delicioso y fresco tiramisu facil de limon: sin horno, 5 ingredientes y en pocos minutos

Cómo hacer un delicioso y fresco tiramisú fácil de limón: sin horno, 5 ingredientes y en pocos minutos

Por Daniela Leiva