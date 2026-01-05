5 de enero de 2026 - 09:36

Cómo desintoxicar tu cuerpo después de las fiestas: consejos de expertos y recetas fáciles

Se terminó la temporada de fiestas. Descubrí cómo limpiar tu organismo de forma saludable con consejos prácticos, recetas y el método batch cooking.

Tomá nota: estos son los consejos de expertos para una desintoxicación saludable después de las fiestas.

Después de las fiestas de diciembre, es muy común experimentar molestias digestivas, hinchazón abdominal y una persistente sensación de pesadez. Muchas veces, ese pantalón que ayer te cerraba bien hoy te aprieta, y no es necesariamente porque hayas aumentado de peso, sino por la retención hídrica provocada por el exceso de sal y los cambios en la rutina.

El Batch Cooking: tu mejor aliado para una vida saludable

Una de las mejores estrategias para evitar la comida rápida y las complicaciones gástricas es el batch cooking o "cocinar por lotes". Consiste en dedicar un solo día a preparar varias recetas básicas que podés combinar durante la semana.

Podés hornear verduras mediterráneas (como calabaza, zanahoria y puerro) que duran hasta 4 días en la heladera, o preparar un pollo al horno con especias acompañado de legumbres cocidas. Tener estos tuppers listos te ahorra tiempo, dinero y evita que caigas en tentaciones poco saludables cuando llegás cansado del trabajo.

La advertencia de los expertos: cuidado con los "detox"

Es vital entender que las "dietas milagro" no existen. De hecho, la Universidad de Harvard advierte sobre los riesgos de los planes extremadamente restrictivos basados sólo en jugos, ya que pueden causar deficiencias nutricionales y fatiga.

Tu cuerpo ya cuenta con sistemas naturales de desintoxicación, como el hígado y los riñones. El objetivo debe ser apoyar estos procesos mediante una dieta antiinflamatoria rica en omega-3, antioxidantes y respetando el ayuno nocturno para permitir que las rutas metabólicas se equilibren.

Trucos naturales para combatir la pesadez

  • Infusiones: el té de jengibre con limón ayuda a desinflamar y favorece la digestión. También podés probar con el diente de león, que actúa como diurético natural y contribuye a eliminar líquidos retenidos.
  • Sal de hierbas en lugar de sal común: reemplazá la sal de mesa por una mezcla casera de albahaca, orégano, perejil y romero con sal marina. Aporta sabor, vitaminas y reduce de forma significativa el consumo de sodio.
  • Caminatas suaves después de comer: caminar entre 15 y 20 minutos estimula el tránsito intestinal y ayuda a evitar la sensación de pesadez sin exigir al cuerpo.
  • Hidratación constante: tomar agua a lo largo del día favorece la digestión, ayuda a eliminar toxinas y evita la retención de líquidos típica después de excesos alimentarios.

Dale tiempo al cuerpo. Después de los excesos, no hace falta “compensar” con ayunos extremos o dietas rígidas. Volver de a poco a horarios regulares, porciones moderadas y comidas reales suele ser más efectivo —y sostenible— que cualquier solución rápida. El sistema digestivo también necesita paciencia para volver a su equilibrio.

