Cómo comenzó la historia de amor entre Diego Torres y una fan

En las últimas horas, el romance entre Débora Bello y Nico “Tacho” Riera copó todas las pantallas. Se supo que la pareja disfrutó de la nieve de Aspen, luego pasaron por Miami en donde tuvieron una cita en un hotel y viajarán en dos semanas a Costa Rica para pasar unas vacaciones románticas. Mientras ella disfruta de su nuevo romance, se conoció que su ex, Diego Torres, sigue el mismo camino.

“Ellos se casaron ahora en el 2020 después de 16 años juntos, por eso sorprendió la separación”, comenzó a relatar Paula Varela en “Socios del espectáculo” al contar la nueva historia de amor que promete ser noticia en breve. La mujer en cuestión es Martina Díaz, una joven empleada de una empresa reconocida de real state que conquistó al artista después de unos años de amistad, según Gente.

Diego Torres Prensa Diego Torres

“Ella estuvo muy de novia con un jugador de fútbol hace mucho tiempo. También se dedica a la actividad física porque es personal trainer, estuvo en pareja con Martín Saric que jugó con su hermano en San Lorenzo. Yo lo conozco a Martín y me consta que estuvieron enamorados, pero en un momento se rompió. En ese entonces no terminaron bien. Esto coincide en este fanatismo por Diego que la lleva a tener una relación. Para su ex, es una relación rara”, completó Mariana Brey.

Martina Díaz, la nueva novia de Diego Torres.

Diego Torres y su nueva novia se conocieron hace cinco años

Por otra parte, en “Socios del espectáculo”, Varela detalló que a pesar de que se conocieron hace cinco años la relación amorosa “es fresca” y no se superpuso con la de Débora Bello. “Él quería comprar un departamento en el Chateau Libertador y ella es agente inmobiliaria y trabaja para una agencia muy top. Cuando él llegó, ella flasheó porque es fanática. Diego la invitó a ver el show. Así es como que se conocieron, pero no pasó nada”, aclaró.

Martina Díaz, la nueva novia de Diego Torres.

Y siguió: “Quedaron como buenos amigos y ahora, como está soltero, avanza. No solo es la novia, sino me dicen que él está muy enamorado de esta chica. Están juntos y mucha gente de su círculo personal lo sabe”.