Cinco participantes quedaron nominados en Gran Hermano: traiciones y nuevas estrategias en una noche picante

Este miércoles se vivió una nueva gala de nominaciones en Gran Hermano y cinco participantes quedaron en placa. Camila, Daniela, Constanza, Alfa y Ariel están nominados, uno de ellos podrá ser salvado por Thiago, el líder de la semana, y entre quienes queden en esa nueva placa se definirá al nuevo eliminado del reality.

Tras varias semanas movidas en GH por el ingreso de Camila y Ariel, los dos nuevos participantes; los festejos porque Argentina ganó el Mundial de Qatar 2022, el domingo Navidad, la expulsión de Juliana y el reingreso de Daniela, Agustín y La Tora, los jugadores volvieron a nominar.

El juego se pone cada vez más difícil, ya que los ingresos y reingresos a la casa más famosa del país cambiaron el panorama de las últimas semanas, casi por completo.

El nombre del primer nominado se conoció en la gala del martes. Se trata de Camila, quien quedó en placa directa tras haber sido sancionada por el supremo por haber roto una de las reglas principales.

Foto: captura pantalla

Como fue de las últimas en entrar al reality, ella contaba con información que sus compañeros no tenían y tenía prohibído hablar del afuera para no interferir en el juego. Y, en una charla con las chicas, Camila habló de más por lo que fue advertida por la producción, pero no cumplió y recibió un escarmiento.

Además, Thiago ganó por cuarta vez la prueba de líder. El joven oriundo de González Catán se salvó de cuatro placas y ya salvó a tres compañeros, la última salvación fue la más polémica porque eligió a su amigo, El Conejo, y no a Daniela, quien fue eliminada por el voto del público.

A su regreso, por las actitudes de Thiago, Daniela decidió que solo sean amigos. Y esta semana fue quien hizo la espontánea, dándole tres votos a Coti y dos a Thiago, de esta forma dejó en claro que “venganiela” empezó su juego.

Las nominaciones de los participantes de Gran Hermano

Maxi fue el primero en ingresar al confesionario y le dio dos votos a Daniela y uno a Alfa. Julieta le dio dos votos a Coti y uno a Agustín. Coti votó a Alfa y a Daniela.

Alfa votó a Ariel y a Coti. Ariel, en su primera nominación, le dio dos votos a Alfa y uno a Nacho. La Tora le dio dos votos al Conejo y uno a Ariel. El Conejo votó a Daniela y a Agustín. A su turno, Marcos votó a Nacho y Ariel.

Romina votó a Agustín y a Coti. Nacho votó a Coti y a Ariel. Agustín le dio dos votos a Daniela y uno al Conejo. Thiago votó a Coti y al Conejo.

Daniela hizo la nominación espontánea y le dio tres votos a Coti y dos a Thiago, votos que fueron anulados porque es el líder de la semana.