Científicos revelan cómo el cerebro reorganiza recuerdos y mejora el aprendizaje mientras dormimos

El sueño no es un estado pasivo. Mientras dormimos, el cerebro reorganiza recuerdos , elimina información irrelevante y fortalece el aprendizaje. Este proceso, clave para la memoria y la creatividad , ocurre durante distintas fases nocturnas.

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Durante la noche, el cerebro funciona sin estímulos externos y se dedica a procesar lo vivido. Esta actividad se divide principalmente entre el sueño profundo y el sueño REM.

Mientras dormimos, se activa un complejo sistema de reorganización que selecciona las experiencias del día. Este mecanismo permite aprender, resolver problemas y razonar con mayor claridad.

Áreas del cerebro que se iluminan al dormir.

En la fase NREM, el cerebro se caracteriza por ondas lentas que coordinan a las neuronas. Estas ondas ayudan a consolidar lo aprendido.

El proceso funciona como un filtro que elimina información irrelevante y refuerza lo importante.

Qué ocurre en esta fase

Se consolidan recuerdos recientes

Se debilitan conexiones innecesarias

Se refuerzan aprendizajes clave

Se optimiza la información del día

Es una limpieza profunda que asegura que solo la información relevante sobreviva al día siguiente.

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Sueño REM: el laboratorio creativo del cerebro

Luego de la selección, el sueño REM toma el relevo para reorganizar esas piezas de manera creativa. Aquí aparecen los sueños y el pensamiento asociativo. En esta fase, el cerebro combina experiencias y genera nuevas conexiones, lo que favorece la resolución de problemas. La neurociencia moderna sugiere que el cerebro funciona en esta fase de forma similar a sistemas avanzados de aprendizaje.

image Marta Romo

El papel de las emociones en la memoria

Las experiencias emocionales tienen mayor probabilidad de fijarse en la memoria. Las emociones actúan como un hierro incandescente que marca la memoria. La amígdala cerebral refuerza los recuerdos relevantes. Esto explica por qué recordamos mejor eventos que nos sorprendieron o impactaron.

Dormir bien mejora la inteligencia emocional

El cerebro necesita pausas para integrar razón y emoción. Respetar los ciclos de sueño y permitir que estos mecanismos naturales actúen favorece el aprendizaje profundo.

Dormir adecuadamente permite:

Mejorar la memoria

Aumentar la creatividad

Resolver problemas complejos

Regular emociones

El sueño se consolida así como una herramienta esencial para el rendimiento mental y el bienestar a largo plazo.