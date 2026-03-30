Científicos revelan cómo el cerebro reorganiza recuerdos y mejora el aprendizaje mientras dormimos

El sueño no es un estado pasivo. Mientras dormimos, el cerebro reorganiza recuerdos, elimina información irrelevante y fortalece el aprendizaje. Este proceso, clave para la memoria y la creatividad, ocurre durante distintas fases nocturnas.
El sueño activa procesos cerebrales que seleccionan recuerdos, estimulan la creatividad y fortalecen la memoria, según estudios recientes de neurociencia.
El sueño no es un estado pasivo. Mientras dormimos, el cerebro reorganiza recuerdos, elimina información irrelevante y fortalece el aprendizaje. Este proceso, clave para la memoria y la creatividad, ocurre durante distintas fases nocturnas.
Durante la noche, el cerebro funciona sin estímulos externos y se dedica a procesar lo vivido. Esta actividad se divide principalmente entre el sueño profundo y el sueño REM.
Mientras dormimos, se activa un complejo sistema de reorganización que selecciona las experiencias del día. Este mecanismo permite aprender, resolver problemas y razonar con mayor claridad.
La actividad nocturna se organiza en dos etapas principales:
En la fase NREM, el cerebro se caracteriza por ondas lentas que coordinan a las neuronas. Estas ondas ayudan a consolidar lo aprendido.
El proceso funciona como un filtro que elimina información irrelevante y refuerza lo importante.
Qué ocurre en esta fase
Es una limpieza profunda que asegura que solo la información relevante sobreviva al día siguiente.
Luego de la selección, el sueño REM toma el relevo para reorganizar esas piezas de manera creativa. Aquí aparecen los sueños y el pensamiento asociativo. En esta fase, el cerebro combina experiencias y genera nuevas conexiones, lo que favorece la resolución de problemas. La neurociencia moderna sugiere que el cerebro funciona en esta fase de forma similar a sistemas avanzados de aprendizaje.
Las experiencias emocionales tienen mayor probabilidad de fijarse en la memoria. Las emociones actúan como un hierro incandescente que marca la memoria. La amígdala cerebral refuerza los recuerdos relevantes. Esto explica por qué recordamos mejor eventos que nos sorprendieron o impactaron.
El cerebro necesita pausas para integrar razón y emoción. Respetar los ciclos de sueño y permitir que estos mecanismos naturales actúen favorece el aprendizaje profundo.
El sueño se consolida así como una herramienta esencial para el rendimiento mental y el bienestar a largo plazo.