Christian Martin criticó con dureza el cuarteto y tuvo que retractarse

Christian Martin atraviesa un gran momento profesional al ser el máximo exponente actual del periodismo internacional, donde transmite desde noticias deportivas hasta la actualidad sociocultural del viejo continente.

En los últimos días, el periodista que se muestra activo en su cuenta de Twitch, donde ha creado una comunidad llamada “La Aldea Vikinga”, expresó que el género conocido como cuarteto para él es “una caca” y automáticamente se sometió al repudio del pueblo cordobés.

Este hecho ocurrió hace unos meses cuando se encontraba transmitiendo con el streamer Momo y este comenzó a bailar al ritmo de 8.40 de Rodrigo Bueno. Esta acción no le gustó nada al ex jugador de rugby, quien expresó: “Esto es despreciable. Esto es caca”.

Una de las personas que salió a cruzarlo fue Carlos “Bocha” Houriet: “Sr. Martin, la música nunca es ‘caca’, la música es música y existe la libertad de elegir y disfrutar. Lo correcto sería decir ‘a mí no me gusta esa música’. Con todo respeto, su trabajo no me gusta y elijo otros periodistas, pero su trabajo no es ‘caca’, le mando un abrazo”, expresó el relator.

La contestación de Carlos “Bocha” Houriet

Otro de los que recogió el guante fue el exarquero de Belgrano, Juan Carlos Olave: “Christian...ya desde el nombre marca su esencia, acá sos Cristian.. Que vivas en Europa no te hace europeo.. que no te guste el cuarteto es parte de la elección...lo que nunca podrás hacer es alegrar la vida de mucha gente con solo un micrófono en la mano”, dijo el familiar de Rodrigo.

Por su parte, Martin al ver el revuelo de sus dichos, se retractó en un tuit: “Quiero mucho a Córdoba y a su gente. Mi papá creció en Las Tapias. Lo q dije hace 3 meses en un stream con Momo del cuarteto fue en contexto de charla ida y vuelta de bromas picantes. No crean al periodismo militante q intenta ensuciar con operadores con intereses creados. Abrazo”.