Chau barritas de cereal: cómo hacer una versión saludable, sin TACC y con pocos ingredientes para llevar al trabajo

Las barritas de cereal caseras sin TACC pueden prepararse con pocos ingredientes y sin recurrir a jarabes, coberturas o grandes cantidades de azúcar agregada. Esta versión combina arroz inflado, dátiles y pasta de maní para conseguir una textura firme y fácil de transportar.
Que sean caseras no significa que puedan comerse sin límite: los dátiles, la pasta de maní y los frutos secos aportan una cantidad considerable de energía. La ventaja es que permiten controlar los ingredientes y ajustar el tamaño de cada porción.
Para que la receta sea realmente apta para una persona con celiaquía, no alcanza con evitar trigo, avena, cebada y centeno. Todos los productos industrializados deben llevar el logo oficial de alimento libre de gluten y, preferentemente, figurar en el listado actualizado de ANMAT.
Ingredientes para ocho barritas
- 180 gramos de dátiles sin carozo
- 100 gramos de pasta de maní
- 70 gramos de arroz inflado sin azúcar
- 50 gramos de maní, almendras o nueces picadas
- 1 cucharada de cacao amargo, opcional
- Una pizca de sal
La pasta de maní, el arroz inflado, el cacao y los frutos secos envasados deben estar identificados como “sin gluten” o “sin TACC”. Durante el período de adecuación de etiquetas vigente hasta diciembre de 2026 pueden encontrarse dos logos oficiales distintos, y ambos son válidos.
Si los dátiles están muy secos, se pueden dejar cinco minutos en agua caliente. Después deben escurrirse y secarse bien para que la mezcla no quede demasiado húmeda.
Cómo preparar las barritas sin horno
- Colocar los dátiles dentro de una procesadora y triturarlos hasta obtener una pasta. Agregar la pasta de maní y continuar procesando hasta que ambos ingredientes formen una preparación espesa y pegajosa.
- Pasar la mezcla a un recipiente. Incorporar el arroz inflado, los frutos secos, el cacao y la pizca de sal. Integrar con una cuchara firme o con las manos limpias.
- Cubrir un recipiente rectangular pequeño con papel manteca certificado sin gluten o con una lámina limpia apta para alimentos. Colocar la preparación y presionar con fuerza hasta formar una capa compacta de aproximadamente dos centímetros.
- Llevar a la heladera durante al menos una hora. Una vez firme, desmoldar y cortar ocho porciones con un cuchillo limpio.
Cómo evitar que se desarmen
La proporción puede cambiar ligeramente según la humedad de los dátiles y la textura de la pasta de maní. Si la mezcla queda seca y no se mantiene unida, se puede agregar una cucharada adicional de pasta de maní.
Si queda demasiado pegajosa, conviene sumar arroz inflado de a poco. Agregar grandes cantidades de una sola vez puede dejar barritas quebradizas.
También es importante presionar bien la preparación antes de enfriarla. El frío endurece la pasta de dátiles y maní, pero no puede corregir una mezcla que quedó suelta dentro del molde.