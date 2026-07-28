Chau barritas de cereal: cómo hacer una versión saludable, sin TACC y con pocos ingredientes para llevar al trabajo

Las barritas de cereal caseras sin TACC pueden prepararse con pocos ingredientes y sin recurrir a jarabes, coberturas o grandes cantidades de azúcar agregada. Esta versión combina arroz inflado, dátiles y pasta de maní para conseguir una textura firme y fácil de transportar.

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Que sean caseras no significa que puedan comerse sin límite: los dátiles, la pasta de maní y los frutos secos aportan una cantidad considerable de energía . La ventaja es que permiten controlar los ingredientes y ajustar el tamaño de cada porción.

Para que la receta sea realmente apta para una persona con celiaquía, no alcanza con evitar trigo, avena, cebada y centeno. Todos los productos industrializados deben llevar el logo oficial de alimento libre de gluten y, preferentemente, figurar en el listado actualizado de ANMAT.

La pasta de maní, el arroz inflado, el cacao y los frutos secos envasados deben estar identificados como “sin gluten” o “sin TACC” . Durante el período de adecuación de etiquetas vigente hasta diciembre de 2026 pueden encontrarse dos logos oficiales distintos, y ambos son válidos.

Si los dátiles están muy secos, se pueden dejar cinco minutos en agua caliente. Después deben escurrirse y secarse bien para que la mezcla no quede demasiado húmeda.

Cómo preparar las barritas sin horno

Colocar los dátiles dentro de una procesadora y triturarlos hasta obtener una pasta. Agregar la pasta de maní y continuar procesando hasta que ambos ingredientes formen una preparación espesa y pegajosa. Pasar la mezcla a un recipiente. Incorporar el arroz inflado, los frutos secos, el cacao y la pizca de sal. Integrar con una cuchara firme o con las manos limpias. Cubrir un recipiente rectangular pequeño con papel manteca certificado sin gluten o con una lámina limpia apta para alimentos. Colocar la preparación y presionar con fuerza hasta formar una capa compacta de aproximadamente dos centímetros. Llevar a la heladera durante al menos una hora. Una vez firme, desmoldar y cortar ocho porciones con un cuchillo limpio.

Cómo evitar que se desarmen

La proporción puede cambiar ligeramente según la humedad de los dátiles y la textura de la pasta de maní. Si la mezcla queda seca y no se mantiene unida, se puede agregar una cucharada adicional de pasta de maní.

Si queda demasiado pegajosa, conviene sumar arroz inflado de a poco. Agregar grandes cantidades de una sola vez puede dejar barritas quebradizas.

También es importante presionar bien la preparación antes de enfriarla. El frío endurece la pasta de dátiles y maní, pero no puede corregir una mezcla que quedó suelta dentro del molde.