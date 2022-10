El tierno posteo de Celeste Cid por el Día de la Madre

En el contexto de los saludos por el Día de la Madre, Celeste Cid subió un video en blanco y negro junto a su hijo, André Horvilleur. La actriz quiso mostrar un antes y un después al recrear una fotografía de cuando el adolescente era un niño pequeño.

“Feliz día madres y personas maternantes, por esa fuerza que uno saca a veces sin saber de dónde”, expresó Celeste Cid en su posteo de Instagram que recolectó más de 80 mil me gusta. “Esas noches enteras sin dormir, en soledad, con el mundo girando al día siguiente como nada hubiera pasado”, agregó. La actriz es madre de André Horvilleur, hijo que tuvo con el músico Emmanuel Horvilleur en 2004.

En el video compartido por Celeste Cid se puede notar el paso del tiempo sobre todo por lo grande que está su hijo, quien ya es un joven mayor de edad. Pero, a diferencia de él, los años parecen no haberse manifestado en el rostro de la actriz. “¿Qué clase de pacto hiciste con el diablo para estar igual, o cada vez mejor?”, preguntó otra usuaria.

André actualmente tiene 18 años, en el vídeo vemos cómo se sienta al lado de su mamá y le da un beso en su mejilla. Luego de unos segundos, la imagen cambia y se muestra otra de hace un tiempo atrás en la que ambos tienen la misma posición.

También se despertaron comentarios en Twitter, “Celeste Cid tiene un hijo de su edad”, ”Parecen hermanitos”, comentaron algunos. Entre mensajes de cariño y afecto, varias personas más expresaron su curiosidad por lo similar que está el rostro de la actriz de 38 años: “Estás igual de hermosa”, “Son un calco”, “No le pasan los años ¿quién pudiera?”, escribieron sus seguidores.

El saludo de cumpleaños para André

Los primeros días de septiembre el hijo de Celeste Cid y Emmanuel Horvilleur cumplió 18 años. La actriz le dedicó un tierno saludo a André, pero aprovechó la oportunidad para destacar el rol del músico, a quien le agradeció por la “aventura compartida”.

En un posteo donde reunió varias fotos con su hijo, Cid escribió: “Hace 18 años soy madre del pibe más hermoso del mundo, bueno, sensible, conectado, inteligente, buen amigo de sus amigxs. Te amo hasta pasar el infinito, lo que sigue, 20 estaciones después”.

El intérprete de Illya Kuryaki and The Valderramas y la ex actriz de Chiquititas se pusieron de novios en 2003, poco después del éxito que ella tuvo en la novela Resistiré. Fruto del amor, en 2004 nació André. Aunque la relación no prosperó, la expareja siempre se llevó bien.