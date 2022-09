Catherine Fulop se ilusionó con ser abuela de parte de Oriana Sabatini tras festejo de gol de Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala llevan un tiempo juntos y conviviendo en Europa, por lo que Catherine Fulop espera ansiosa la noticia de que será abuela. Si bien la joven pocas veces se refirió al tema, el festejo de gol del futbolista encendió las alarmas e ilusionó a la actriz.

Paulo Dybala celebró su último gol de una forma particular, diferente al festejo que realiza desde hace años, cubriéndose parte del rostro con su mano en forma de “L”.

Esta vez, se llevó el dedo pulgar mirando a la cámara y señalando, como una dedicatoria. Por lo que su gesto generó sospechas, ya que muchos jugadores han utilizado ese gesto para saludar a sus parejas cuando han estado embarazadas o porque recientemente fueron madres.

Cathy Fulop y la ilusión de que Oriana Sabatini y Paulo Dybala sean papás.

Como ellos están a miles de kilómetros, Intrusos buscó a Catherine Fulop para preguntarle si va a ser abuela. “¿Vas a ser abuela?”, le consultó el notero. Y ella respondió: “No, por ahora no. ¡¿Por qué?! ¡Dime!”. “¿Viste el festejo de Paulo? Metió un golazo y se chupó el dedo…”, le consultó el cronista.

A lo que ella contestó: “Creo que es por uno de los compañeros. Porque justo fue a abrazar a uno de los compañeros... Sí me extraño que no haya el gesto de la máscara”.

Paulo Dybala y su clásico festejo con la "máscara". (AP)

Oriana Sabatini desmintió los rumores de embarazo tras el festejo de Dybala

Por lo que en ese momento la venezolana llamó en vivo a su hija para preguntarle. Con cierta ilusión, la actriz le preguntó a Oriana si va a ser mamá y la respuesta le rompió el corazón.

“¡No! Los amo, mandales un beso. Yo también, me tembló... se me llenó un poquito el cul... de preguntas cuando vi esa seña. Dije imposible igual, porque no”, disparó Oriana en la videollamada que le hizo su madre.

“Hizo una seña como de mate”, explicó la mayor de las Sabatini sobre la celebración de gol de su pareja. “¡Ah qué desilusión, coñ...!”, lanzó la esposa de Ova Sabatini, que guardaba la ilusión de un niño para mimar y malcriar.

La romántica dedicatoria de Paulo Dybala a Oriana Sabatini

¡Más enamorados que nunca!