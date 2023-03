Cata de Gran Hermano se sometió a una arriesgada operación y luego disparó contra la producción del reality.

Cata de Gran Hermano se march-o de la casa más famosa del país en diciembre del año pasado y desde entonces se la ha visto en muy pocas ocasiones como invitada a los debates conducidos por Santiago del Moro y en otros programas.

Existe un particular motivo por el cual se ausentó de la televisión y es que fue intervenida quirúrgicamente. Fue en su cuenta de Instagram, donde posee más de 212 mil likes, donde hace poco compartió una historia recostada en una cama de hospital.

Cata quedó internada por un problema de salud

“El dolor se va con una sonrisa, con un poco de suero”, fue el comentario que colocó María Laura. Sobre esto decidió contar a Primicias Ya lo que le sucedió: Estuve internada porque tenía cólicos muy fuertes”. “La semana próxima deben realzarme una cirugía para que no se vaya a mayores el problema. Pero estoy bien, tratando de cumplir con lo que tengo que hacer pero sin dejar de cuidarme, tal como lo indicó la doctora. Todo lo que se manifiesta en el cuerpo es por algo”, sentenció.

El contundente mensaje de Cata a la producción de Gran Hermano

Debido al mal momento que pasó Cata, decidió disparar contra la producción de Gran Hermano: “Hay un vacío muy grande que se les hace a algunos participantes. Solo se vende a algunos, a otros se los deja en el olvido”, reveló en la misma entrevista.

“La nota fue una reflexión. Yo, gracias a esto, me estoy construyendo mi local, ni loca vivía de los medios. No es algo que me gusta. Esto me sirve solo para crecer en lo mío, como estoy haciendo”, continuó.

Cata habló de todo sin filtro

“Si en vos no generé nada, no es mi problema. Yo no busqué caerle bien a todos. Y me banco cualquier cosa que pueda opinar una NN, porque eso sos vos para mí, pero sí con mi hija no se pueden meter, eso es una falta de respeto, pero bue... Solo alguien decadente puede hablar de la salud de mi hija”, comentó la concursante, quien disparo: “Somos descartables. En un momento todos éramos jugadores y todos les servíamos de la misma manera, pero ya no”, sentenció.