Cande Tinelli se descargó contra los que critican su cuerpo tatuado y compartió una reflexión

Cande Tinelli está de vacaciones en Europa con Coti Sorokin y a diario comparte fotografías diferentes de lugares o de ellos haciendo algo divertido. Y con una fotografía suya en la playa le sucedió algo que jamás pensó por lo que recogió sus guantes y salió a enfrentar a sus haters.

Recordemos que hace tiempo, la hija de Marcelo Tinelli compartió su lucha contra los trastornos de alimentación, los cuales ahora sabe manejar. Pero a diario, muchos usuarios de las redes sociales siguen hablando despectivamente de su cuerpo, específicamente de su peso y de los tatuajes.

Sorprendida por la agresividad de muchos y alentando a las personas a que sean felices con sus propias figuras y elecciones, la empresaria del mundo textil salió a compartir un profundo descargo y reflexión en las historias de Instagram.

Primero subió placas con textos extensos y luego decidió filmarse y hablarle a la cara a todos sus fanáticos que son más de 4.4 millones.

Para plantear la situación, Cande compartió la fotografía que causó revuelo y acompañó con el texto: “Es gracioso y bastante triste a la vez, ver los comentarios sobre mi cuerpo estando en 2022. Después tiran frases como ´mi cuerpo, mi decisión’ pero son los primeros en criticar al otro”.

El descargo y reflexión de Cande Tinelli para con los que critican su cuerpo y tatuajes

Después de exponer la fotografía en la que sale recostada en la arena con bikini, dándole la espalda a Coti Sorokin que era el fotógrafo, Cande usó placas negras para seguir sacándose de adentro todo lo que pensaba y alentando a todos a no prestarle atención al físico del otro.

“Hacé lo que te haga feliz. Apuráte porque la vida es cortísima. Somos gente pasando por el mundo. nada más que eso. Que tengan un bonito día”, se lee en una de las historias de Instagram.

Y claro, recibió el apoyo de un montón de fanáticos y muchos parecerían haberle mostrado preocupación por su malestar o enrosque después de los dichos en su contra. A ellos les grabó un video y los tranquilizó al decirles que está muy bien.

“No estoy mal, esto ya no me afecta. Me da bronca pero no hacen que me traume por mis tatuajes o mi cuerpo. Que me digan que soy flaca... nada. Le digo a la gente que no se enrosquen, que el hate es así y no van a parar. No pueden porque es gente muy infeliz”, explicó.

“No quiero que le dediquen tiempo, que se pongan mal porque hay quienes por ahí lo tienen menos laburado que yo y les pegan más. Yo hoy hago mi vida, soy feliz, no me puedo quejar. Tengo mis cosas como todos pero soy feliz. La pasé mal de adolescente, sé lo que es, lo horrible que es”, sumó.

“Hay una vida hermosa para salir a comérsela. Nadie es más que nadie. Todos somos lo mismo y todos nos vamos a morir”, comparte la It Girl en las grabaciones.