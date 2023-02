Cande Tinelli reveló que tampoco zafó de Fede Bal: “me iba a mandar un helicóptero”

Este lunes, Cande Tinelli sorprendió a todos al aparecer en vivo en LAM como una angelita más. Si eso te parecía poco, la hija de Marcelo reveló que tampoco pudo escapar del escándalo del verano y estuvo cerca de ser una de las víctimas de Fede Bal.

En el programa estaban hablando del tema de Fede Bal y en un momento, para intentar distender el clima en el piso tras una feroz pelea entre Yanina Latorre y Estefi Berardi, Ángel De Brito le preguntó, casi en broma, a Cande si había estado con Fede Bal sin saber que obtendría un impensado testimonio.

CANDE Y LA FANTASÍA DE 50 SOMBRAS

“¿Vos saliste con Fede Bal, Cande?”, preguntó el conductor de LAM. Titubeando, la hija de Marcelo lo negó pero después dijo que sí y pasó a explicar los detalles de la anécdota que no se conocía públicamente.

“Creo que nadie zafó de Fede Bal”, dijo la influencer a modo de broma y Yanina Latorre quiso saber si finalmente había aceptado la invitación. “Pero ni en pedo”, agregó ella.

“Me invitó a Carlos Paz, me dijo que me mandaba un helicóptero”, reveló Cande Tinelli. Este detalle hizo que todas las angelitas (excepto Berardi) lanzaran una estruendosa carcajada.

Federico Bal hizo una confesión sexual en Twitter y recibió criticas.

La hija del famoso conductor comparó irónicamente a Bal con el protagonista de la conocida película “Cincuenta sombras de Grey”: Christian Grey. “Un miedo ese helicóptero” aseguró Cande.

De Brito aseguró que ese es el “modus operandi” de Fede Bal. Cande Tinellli aseguró que no es su estilo y que no lo conoce. “Estoy leyendo todo esto que está sucediendo, pero no puedo opinar porque no lo conozco. Defiendo siempre a la mujer”, cerró la hija del ex conductor de Showmatch.

Todo esto se dio bajo la atenta mirada de Estefi Berardi a quien la cámara no deja de enfoncar cuando se habla del tema. En LAM, según explicó De Brito, se puede tocar el fedebalgate porque no habría llegado la cautelar que mandó la angelita para que no se hable de ella.