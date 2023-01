Camila no lo deja en paz a Marcos y Maxi se hartó: “qué parte no entendiste”

En los últimos días, la lupa televisiva estuvo puesta sobre Camila Lattanzio. La participante de Gran Hermano está teniendo una relación “sospechosa” con Alfa y sus compañeras no están muy de acuerdo que digamos.

Se la nota una chica fresca, desprejuiciada y natural, pero eso muchos no lo comparten y termina quedando como la “pesada” de la historia, siguiendo a Marcos a sol y a sombra.

CAMILA, MARCOS Y EL GRANITO

Uno de los últimos videos tiene como escenario el sauna. Allí estaban Marcos, Camila y Maxi. La situación era la siguiente: Camila le quería reventar un granito de la espalda al “primo”. Él no quería. Ella en el afán de tocarlo, no paraba de insistir. El salteño no paraba de decirlo, educadamente, que no.

En uno de esos idas y vueltas, Maxi se hartó y le dijo: “Te dijo que no, ¿qué parte no entendiste?”. Ella se empezó a reir nerviosa por la situación y Marcos optó por ponerse la remera.

CAMILA, LA SOMBRA DE MARCOS

Si sos de la generación del ‘80 o de antes, tal vez te acuerdes del perrito Droopy, un personaje incómodo que aparecía siempre en todos lados, aún si no era bienvenido. Bueno, Camila es igual con Marcos.

Cada vez que Marcos se da vuelta la tiene a Camila cerca. Para hablar, para molestarlo o simplemente para tocarlo, Camila siempre está, como el sol.

En las redes esto no pasa desapercibido y saltan videos sobre actitudes de Camila que tienen cansado a Marcos. En uno de ellos se puede ver la diferencia entre el cariño con el que saluda a Romi y la frialdad con la que le pone la cara a Camila.

En otro, cómo Camila interrumpe una charla entre Romi y él...y así varios. Marcos es lo suficientemente educado para poner distancia con respeto, pero ya se lo nota harto.

Camila no puede esconder cuánto le gusta Marcos y se volvió una sombra para él

