Gran Hermano: Quién es la ex novia de Marcos, con quien habría quedado algo pendiente afuera de la casa

Marcos y Julieta son la pareja que todos queremos que se forme en Gran Hermano. Sí, sabemos que ella está de novia, pero es que hacen una pareja tan preciosa.

La forma en que él la mira y cómo cambia su actitud cuando la tiene cerca es adorable. Pero el corazón de Julieta Poggio está ocupado y en la gala de este lunes, cuando Santiago Del Moro le preguntó a quién extrañaba, ella primero nombró a su novio.

Marcos y Julieta tienen onda en GH 2022

¿Fue una puñalada para Marcos? Sí. De todas maneras, hace algunos días, el salteño estaba charlando con Thiago, Maxi y Agustín sobre la posibilidad de tener algo con alguien en la casa y el salteño dijo algo así como que quedaba algo pendiente con su ex, por lo que no encararía a nadie. “Hay que bancar” sentenció el salteño.

JOSEFINA TANCO, LA EX DE MARCOS GINOCCHIO

La joven que alguna vez enamoró y conquistó el corazón del chico más deseado de la casa de Gran Hermano se llama Josefina Tanco. Es modelo, amiguera, pro vida y lindísima.

Josefina, Tanco, la ex de Marcos Ginocchio

Son pocas las pistas que hay de lo que alguna fue una pareja soñada, pero en el fragor de eliminar fotos, algunas quedan en el camino.

En Facebook pudimos dar con una imagen de la pareja en la fiesta de egresados de ambos, en el año 2017, porque al parecer eran compañeros de colegio.

En Instagram, se puede ver a la pareja disfrutar de un día de pileta con amigos, más o menos por la misma fecha.

En varias fotos subidas por Josefina se puede ver el comentario de Marcos, que corto de palabras, como ya lo vimos en la casa, solo se limitaba a poner caritas con corazones.

En el perfil de Marcos no hay señales de Josefina, excepto por una historia destacada en la que se puede ver a la pareja en una tarde de verano (vamos a suponer) y qué él posteo con el tema Loco, del músico colombiano conocido como Beéle, que dice algo más o menos así: “Son las doce y pico. En la radio, tu song favorito. Tu mi gyal, tu mi like, yo te sigo. El punchline lo gritamos bonito. Cuando suena nuestra canción, yo te digo. Que me gustas mucho con bastante. Como mango y limón, saborearte. Solo a ti, yo quiero acostumbrarme. Pa’ toda la vida, tenerte y amarte”.

El salteño es un romántico de aquellos y esperamos que pronto pueda encontrar el amor, con Julieta o de nuevo en los brazos de Josefina.