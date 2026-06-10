Cada vez que estos dos planetas se alinean, el mundo cambia: qué pasó en la historia y qué dicen los astros para el año del Mundial

La astrología vuelve a poner la mirada sobre uno de los fenómenos más comentados por los especialistas: la conjunción entre Saturno y Neptuno . Para quienes siguen los movimientos planetarios, el Mundial 2026 , la Selección Argentina y este evento astral coinciden en un momento que podría marcar un antes y un después. Los astrólogos destacan que ambos planetas se encontrarán en el grado 0 de Aries, considerado el punto de inicio del zodíaco.

Según esta corriente de interpretación, las conjunciones entre Saturno y Neptuno suelen coincidir con etapas de transformación colectiva. Saturno representa las estructuras, las instituciones y el orden, mientras que Neptuno está asociado a los ideales, los sueños y los cambios de conciencia. Cuando ambos coinciden en el mismo punto del cielo, los astrólogos sostienen que se produce una tensión entre lo establecido y lo que está por nacer.

La última vez que ambos planetas estuvieron alineados ocurrieron acontecimientos que modificaron el escenario internacional. Muchos astrólogos recuerdan la caída del Muro de Berlín en 1989 como uno de los hechos simbólicos asociados a este ciclo. También mencionan períodos históricos en los que se produjeron cambios políticos, culturales y sociales profundos.

Por eso, la coincidencia de esta conjunción con el año del Mundial 2026 ha despertado un enorme interés entre quienes analizan los ciclos astrales. La posibilidad de que un evento global como la Copa del Mundo ocurra bajo esta energía alimenta todo tipo de interpretaciones sobre cambios, sorpresas y nuevos protagonistas.

Qué representa la conjunción entre Saturno y Neptuno

Dentro de la astrología, Saturno simboliza las reglas, los límites y las estructuras que sostienen a una sociedad. Neptuno, en cambio, representa la imaginación, los ideales colectivos y aquello que todavía no tiene una forma definida.

Cuando ambos se unen, los astrólogos consideran que viejos sistemas comienzan a perder fuerza mientras aparecen nuevas formas de organización. El hecho de que esto ocurra en Aries, signo asociado a los comienzos, refuerza la idea de un ciclo completamente nuevo.

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Por qué los astrólogos relacionan este tránsito con el Mundial

El Mundial 2026 será uno de los más grandes de la historia, con un formato ampliado y una enorme exposición global. Para algunos especialistas, la coincidencia con esta conjunción podría simbolizar cambios en la manera de vivir el fútbol, la aparición de nuevas figuras y el cierre de una etapa dominada por los nombres que marcaron la última década.

Aunque no existe evidencia científica que vincule los movimientos planetarios con los acontecimientos deportivos, la astrología sostiene que ciertos ciclos coinciden con momentos históricos significativos. Por eso, muchos seguidores estarán atentos a lo que ocurra durante el torneo y a cómo se relaciona con una de las conjunciones más comentadas de los últimos años.