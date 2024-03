Buscó su calle en Google Maps y se encontró con una imagen que la hizo emocionar

El usuario de X @matiasoberlin compartió una experiencia conmovedora al descubrir una imagen de su padre, quien falleció hace casi nueve años, mientras exploraba su calle en Google Maps utilizando la función Street View para ver imágenes de años anteriores. Cómo se utiliza esta herramienta para ver cúal ha sido la transformación de tu calle en los últimos años.

@matiasoberlin vivió un momento emocionante al utilizar Google Maps y su función Street View para explorar imágenes de años anteriores de su calle. Al investigar cómo había cambiado el entorno con el paso del tiempo, se topó con una foto que le sacó algunas lágrimas.

“Ayer descubrí que Google Maps permite recorrer las calles y ver cómo han cambiado con los años. Me puse a mirar la cuadra de casa y encontré una imagen que me arrancó lágrimas de los ojos”, compartió en su cuenta de X (ex Twitter). La publicación en recibió más de 1,2 M de reproducciones y 64 mil likes.

El posteo consiguó conmover a miles de usuarios de X (captura @matiasoberlin)

“Ese de la foto es mi viejo, que falleció hace casi nueve años”, agregó el usuario. La emotiva revelación generó una respuesta significativa entre otros usuarios de la plataforma, quienes compartieron sus propias historias de encuentros similares con seres queridos en Google Maps.

La imagen compartida por @matiasoberlin en su cuenta de X (captura)

“De vez en cuando vuelvo a mirar las fotos de mi cuadra en Google Maps para ver a mi mejor amigo trabajando de mecánico, falleció hace tres años”, compartió otro usuario en respuesta al emotivo descubrimiento.

Cómo utilizar la función

Google Maps, una herramienta ampliamente utilizada para buscar direcciones y planificar viajes, y posee la función Street View, que permite ver imágenes de las calles actuales y en años anteriores. Para utilizar la función de Google Maps Street View de años anteriores, solo debes seguir los siguientes pasos:

Abre Google Maps en tu navegador web o en la aplicación móvil.

Busca la ubicación deseada en el mapa.

Haz clic en el ícono de “Street View” o “Vista de calle” en la esquina inferior derecha de la pantalla. Esto te llevará a la vista panorámica de la ubicación actual.

Seleccionas "fechas anteriores" y aparecen abajo de la pantalla las capturas a través del tiempo

En la esquina superior izquierda de la pantalla, verás la fecha en la que se tomó la imagen de Street View. Haz clic en ella.

Elegis el año de la imagen que deseas ver y aparece en tu pantalla

Selecciona una fecha anterior en el menú desplegable para ver las imágenes de Street View de ese momento.

