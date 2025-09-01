1 de septiembre de 2025 - 10:07

Budín mágico que cambia de sabor según cómo lo cortes: el truco más divertido de la pastelería

Este budín sorprende en la mesa: con pocos ingredientes, una de las recetas más originales de la comida que también aporta un toque de nutrición.

Un budín mágico sorprende en recetas fáciles, con ingredientes divertidos y nutrición.

Foto:

Por Andrés Aguilera

En tiempos donde buscamos recetas originales y fáciles, esta opción se convierte en una alternativa ideal. No solo destaca por su creatividad, sino también porque combina ingredientes accesibles y equilibrados, lo que lo vuelve una preparación con un plus de nutrición. Perfecto para una merienda distinta o para lucirte en una reunión.

image
Un budín mágico sorprende en recetas fáciles, con ingredientes divertidos y nutrición.

Ingredientes del budín mágico

Para hacer esta preparación vas a necesitar ingredientes simples que seguramente tenés en casa: harina, azúcar, huevos, leche y manteca. Pero el secreto está en los sabores que se intercalan en capas: chocolate, vainilla y ralladura de cítricos.

Gracias a esta combinación, el budín no solo suma variedad de nutrición, sino que permite experimentar con la comida de una manera distinta. Además, las recetas caseras que incorporan varias capas son tendencia en pastelería porque dan la sensación de tener varios postres en uno.

Paso a paso del budín

El procedimiento no es complicado. Primero, batí los huevos con el azúcar y la manteca. Luego incorporá la leche y los ingredientes secos, integrando hasta lograr una mezcla uniforme.

La clave está en dividir la preparación en tres partes: una con esencia de vainilla, otra con cacao y una con ralladura de limón o naranja. Después, colocá cada capa en el molde, cuidando que no se mezclen demasiado.

image
Un budín mágico sorprende en recetas fáciles, con ingredientes divertidos y nutrición.

Al cocinarlo, las capas se fijan y al cortar cada porción se perciben sabores diferentes. Este efecto genera que la misma receta ofrezca múltiples experiencias de comida en un solo plato.

Lo mejor es que podés personalizarlo con los ingredientes que prefieras, incluso frutas secas o semillas, sumando aún más nutrición sin perder la diversión del truco.

