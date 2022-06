Así es el increíble departamento de Marta Fort en Belgrano: adornos de lujo y un look al estilo Madonna

Marta Fort estrena sus 18 años y la mayoría de edad que le permite tomar decisiones sobre su vida y el futuro. La muerte de su padre, Ricardo Fort, y luego el fallecimiento de su padrino y tutor legal, Gustavo Martínez, fueron dos grandes golpes en la vida de la joven que sueña con una carrera artística exitosa e internacional como la de Lady Gaga y Billie Eilish.

Por primera vez, la joven recibió a un fotógrafo en su departamento ubicado en el piso 21 de un edificio en Belgrano, Buenos Aires. La producción que realizó la revista ¡Hola! Argentina se hizo el viernes 11 de febrero –catorce días antes de su cumpleaños de 18- y previo a la muerte de Martínez.

El departamento de Marta Fort, hija de Ricardo Fort, en Belgrano

Desde la revista comentaron que recién pudieron concretar una nota con la joven días atrás, después de que pasaron los eventos que cambiaron su vida y el rumbo de su futuro.

Martita aprovechó la sesión de fotos y mostró su hogar, donde vivía con su hermano mellizo, Felipe Fort, y su tutor legal. La joven se tomó fotos en su habitación, pintada y decorada es en tonos rosa y blanco, tiene una silla gamer y algunos enormes peluches que conserva de cuando era niña.

También posó frente al espejo del baño, en las que se puede apreciar la lujosa decoración: luces tipo candelabro, pared y lavabo de mármol y grifería de cisne.

En el living hay varias referencias a su papá, entre fotos y cuadros. También hay un piano de cola y sillones diferentes que lo convierten en un espacio ecléctico y conservador.

El futuro de Marta Fort y sus planes

La hija de Ricardo Fort está convencida de que quiere ser actriz y cantante. “Eso es lo que quiero hacer. Miro constantemente a muchos de los artistas del momento y me encanta lo que hacen. Eso es lo mío y pienso que me podría ir muy bien”, dijo y adelantó que ya lo habló con su agente de prensa.

“Lo que más me gusta es que la gente que me conoce y que me rodea, y que conoció bien a mi papá, me diga que tenemos el mismo carácter, porque él siempre tuvo una personalidad muy marcada, un carácter fuerte. Eso me gusta mucho. Que me vinculen con esa parte de él me honra y me llena de orgullo”, apuntó. Al mismo tiempo, se definió como una persona con “carácter fuerte y la autoestima alta”.

“Ahora que los cumplí, soy consciente de que tengo más responsabilidades. Igual no me quejo, eh, me gusta. Pero es difícil pasar por todo esto sola”, expresó.

Además, contó que tiene pensado formar parte de la fábrica Felfort y reveló que le llegaron varias propuestas de trabajo, aunque planea “ir muy de a poco”. “Me asusta el cambio”, se sinceró.