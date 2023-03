Apareció un nuevo hijo de El Noba: dio positivo el análisis de ADN del niño con el cantante fallecido

Tras la muerte de El Noba, apareció un hijo del cantante de Cumbia 420. En un principio, la madre del artista se negaba a acceder un ADN y tildó a Ailén Díaz, la madre del niño de nombre Ramiro Alejandro, de oportunista y aseguró que estaba buscando fama y plata.

Sin embargo, Vanesa Aranda, madre de El Noba, se prestó ella misma para que cotejaran su ADN con el del niño, quien en ese momento era su supuesto nieto. Incluso, fue ella quien se comunicó con la joven madre y acordaron el día y el lugar donde realizarían las muestras.

Finalmente, en A La Tarde (AméricaTV) dieron la primicia de que Lautaro Coronel, conocido como El Noba, tiene otro hijo. El artista ya era padre de una niña, pero murió sin confirmar la paternidad de su hijo varón.

Es que en una charla con un familiar de él, el joven deslizó que podría tener un hijo con una joven con quien había mantenido un fugaz romance, pero nunca llegó a confirmarlo.

Quién es Ailén Díaz, la mujer que aseguró que su bebé es hijo de El Noba (Captura de pantalla)

En A La Tarde confirmaron que El Noba tiene otro hijo, a quien no llegó a conocer

Al abrir el programa de A La Tarde, Karina Mazzocco dio la noticia del ADN positivo de Ramiro como hijo de Lautaro Coronel, quien murió el 3 de junio del 2020.

“La semana pasada, la propia Vanesa decide tomar el toro por las astas y hacerse cargo de esta búsqueda de identidad. Fueron juntas con Ailén, hicieron lo que tenían que hacer y hace un ratito nos dieron la grata noticia de este ADN positivo”, comentó la panelista Débora D’Amato.

El Noba junto a su mamá

Ailén Díaz, la madre de Ramiro e hijo de El Noba, habló con el programa y dio detalles: “El ADN me lo dio la mamá de Lautaro, no me lo dio el padre”.

“Con Vanesa nos pusimos de acuerdo en un laboratorio, que mandó las muestras a EE.UU y hoy (por este martes) a media mañana aproximadamente nos enviaron los resultados”, agregó la joven, quien siempre se mantuvo firme en que Lautaro era el padre de su hijo.