En el día de ayer se presentó el anciado videoclip de la colaboración entre La Joaqui y Tini Stoessel que en pocos minutos tuvo millones de reproducciones en Youtube. La canción se titula “Muñecas” y Steve Aoki fue el encargado de la producción musical.

La Joaqui se ha convertido en una de las cantantes de género urbano que está pisando fuerte en el último tiempo. Sin embargo, poco se saba de su vida íntima y privada.

Con tan sólo 27 años y lejos de la arrolladora y rebelde imagen pública que la define, en su cotidianeidad la cantate de RKT esta abocada mucho a su familia.

La Joaqui y Tini Stoessel adelantaron cómo será el videoclip de “Muñecas”

Cuántos hijos tiene La Joaqui

En una reciente entrevista con Tu música hoy y, la cantante marplatense habló sobre cómo transita su maternidad. La artista tiene dos hijas pequeñas y sin dudas, parecen ser la luz de su vida.

La Joaqui y su hija

A través de sus redes sociales, la artista suele fotografiarse con sus niñas pero trata de mantener el bajo perfil. Además, durante 2018, incursionó en la actuación interpretando a Mecha, el interés amoroso de Nicolás Furtado, en la tira El Marginal, donde dio que hablar por protagonizar una escena de sexo con el actor uruguayo.

La Joaqui y sus dos hijas

¿Qué relación tenían La Joaqui y El Noba?

A mediados del año pasado, la escena urbana de cumbia y RKT se vió plagada de tristeza por la sorpresiva y dolorosa muerte de El Noba. Lautaro Coronel recién comenzaba su carrera musical y perdió la vida en un accidente de tránsito que dejó truncado su más grande sueño.

Este es el significado de Butakera, la canción de La Joaqui y El Noba.

La Joaqui era su mejor amiga y compañera de carrera y juntos elaboraron dos de las canciones más exitosas de la marplatense: “Pica” y “Butakera”. “La primera canción que hicimos con El Noba fue Pica y él recién había sacado Tamos Chelos. En ese momento, la gente pensaba que el era un personaje y que no iba a trascender, pero yo sabía que sí”, comentó Joaquinha sobre el primer trabajo juntos.

Sobre su relación musical con Lautaro Coronel, La Joaqui reveló cómo fue el momento en el cual le pidió trabajar en conjunto: “Cuando yo lo invité a hacer la canción, él no lo podía creer porque me conocía de las batallas y yo le respondí que él no entendía que en unos meses yo iba a decir ‘no puedo creer que tenga un tema con Lauti’”.