Apareció la exnovia de Frodo de Gran Hermano y habló tajante de las fotos íntimas

Agustín Guardis, alias Frodo, está en el centro de la polémica en Gran Hermano. Esta vez, muchos de los fanáticos del reality llamaron a cancelarlo (y a bajarse de la “frodoneta”) por un comentario machista ante las cámaras: dijo que guarda fotos de mujeres desnudas en Google Drive por si algún día “se mandan algún moco” y tiene que amenazarlas. Sin embargo, su exnovia Daiana salió a defenderlo y negó que el joven sea un acosador.

Qué pasó con Agustín en Gran Hermano

En las redes sociales, los seguidores de GH llamaron a cancelar a Agustín porque él mismo aseguró guardar fotos de mujeres desnudas.

Mientras tomaba mate junto a Alexis “Conejo” Quiroga, Maximiliano Giudici y Marcos Ginocchio, Frodo aseguró en tono amenazante que recibía fotos con nudes: “Tengo guardado en el Drive todo, así que si se mandan algún moco, agarro la carpetita y...”.

La charla entre los varones de la casa generó fuerte repudio entre los fanáticos. “Es un delito eso”, “Machirulo a otro nivel”, “Canceladísimo”, “Está derrapando con las cosas que dice”, “¿En serio lo van a seguir bancando?”, “Qué asco que me da”, fueron algunos de los comentarios contra Agustín, quien hasta hace días era de los favoritos en el programa de Telefe.

La defensa de la exnovia de Agustín de Gran Hermano

A través de Twitter, Daiana, la última novia de Agustín antes de que éste se hiciera famoso en Gran Hermano, salió en defensa tras los comentarios viralizados en las redes sociales.

“Agustín jamás me hizo sentir como ustedes ahora mismo lo hacen, jamás sufrí un acoso y hoy todos los que hablan de mi lograron que esto sea verdad. Hoy confirmo que muchos de ustedes han acosado a una persona y es a mí. Muchos de ustedes se van a tomar como chiste este tuit. Triste”, dijo la usuaria @DaiFilgueira.

La defensa de Daiana, exnovia de Agustín, tras el escándalo en Gran Hermano (Twitter)

Cuando otra persona la criticó por defender a Frodo, ella insistió con las pruebas en caso de que quieran “cancelar” al joven: “¿Tenés evidencia que tiene un Drive? Yo tengo evidencia que justifica mis comentarios y si no te gusta te aconsejo que no me leas”.

“Yo tengo la ventaja de conocer mucho de él, sé quién es, sé que es una buena persona. Por eso no le voy a soltar la mano”, señaló en otro tuit la exnovia de Agustín.