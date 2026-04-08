Andrea Bernetti, fisiatra: "el movimiento terapéutico es más eficaz que el reposo para la osteoartritis"

La osteoartritis, poco a poco inmoviliza las articulaciones y reducir el dolor no es con reposo. Un especialista explica cómo es el movimiento terapéutico.

El especialista advierte que no hay que dejar de moverse, sino hacerlo con movimientos inteligentes.

Durante mucho tiempo, el consejo más repetido para quienes sufrían osteoartritis era claro: descansar y moverse lo menos posible. Sin embargo, ese enfoque comenzó a ser cuestionado por investigaciones recientes que revelan un dato inesperado sobre el rol del movimiento en la salud articular.

Hoy, el especialista Andrea Bernetti advierte que la inactividad podría ser más perjudicial de lo que se creía. Actividades simples como caminar no solo serían seguras, sino que también podrían convertirse en una herramienta central para aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida.

problemas de osteoartritis Caminar no empeora la estructura de las articulaciones, incluso en personas con sobrepeso. WEB Por qué el movimiento terapéutico protege las articulaciones y mejora la osteoartritis Durante años, la osteoartritis fue asociada directamente con el desgaste, lo que llevó a pensar que cualquier tipo de movimiento aceleraba el daño. Sin embargo, este paradigma comenzó a cambiar a medida que la evidencia científica demostró que la actividad física controlada tiene efectos positivos sobre las articulaciones.

Andrea Bernetti, especialista en rehabilitación, sostiene que "el movimiento terapéutico es más eficaz que el reposo preventivo", marcando un giro importante en la forma de abordar esta enfermedad. Según explica, mantenerse activo favorece el funcionamiento del líquido sinovial, una sustancia clave que nutre y protege el cartílago.

es más eficaz que el marcando un en la forma de abordar esta Según explica, mantenerse activo favorece el funcionamiento del una sustancia clave que nutre y protege el cartílago. Cuando una articulación se mueve, este líquido se distribuye de manera más eficiente, ayudando a mantener la estructura interna en mejores condiciones. En cambio, la falta de movimiento genera estancamiento, lo que puede acelerar el deterioro del cartílago y aumentar las molestias.

genera lo que puede acelerar el deterioro del y aumentar las molestias. "En general, caminar no solo es una actividad segura, sino que también es esencial para la conservación del cartílago y el bienestar de todo el organismo", explicó también el experto. problemas de osteoartritis Una caminata en terreno llano puede mejorar la movilidad. WEB Qué ejercicios se recomiendan y cuáles conviene evitar para no dañar las articulaciones Si bien el movimiento es beneficioso, no todas las actividades tienen el mismo impacto sobre las articulaciones. El especialista coincide en que los ejercicios de bajo impacto son los más adecuados para personas con osteoartritis.

Caminar en superficies planas y a un ritmo moderado es una de las opciones más recomendadas. Según Bernetti, "Los estudios biomecánicos demuestran que, al caminar sobre terreno llano a velocidad normal, la rodilla se somete a tensiones fisiológicas que se encuentran dentro de la capacidad de adaptación de los tejidos y que, de hecho, son esenciales para un correcto equilibrio articular".

y a un es una de las opciones más recomendadas. Según Bernetti, "Los demuestran que, al caminar sobre a velocidad normal, la se somete a que se encuentran dentro de la capacidad de adaptación de los y que, de hecho, son esenciales para un correcto equilibrio articular". Este tipo de actividad permite fortalecer los músculos, mejorar la estabilidad y mantener la movilidad sin someter a las articulaciones a cargas excesivas. Además, contribuye a reducir la rigidez y favorece el bienestar general. problemas de osteoartritis WEB La idea de que el reposo es la mejor opción frente a la osteoartritis quedó atrás. Hoy, el movimiento terapéutico se posiciona como una herramienta fundamental para cuidar las articulaciones, reducir el dolor y mejorar la calidad de vida, siempre que se realice de manera adecuada y personalizada.