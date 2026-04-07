7 de abril de 2026 - 21:05

5 síntomas advierten problemas de pérdida auditiva y siempre se ignoran, según expertos en salud

Salud. Síntomas sutiles en cómo escuchás el mundo pueden ser una alerta silenciosa. Experto advierte que deben reconocerse 4 indicios a tiempo.

Los síntomas aparecen en distintas etapas de la vida.

Los síntomas aparecen en distintas etapas de la vida.

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Los Andes | Redacción
Por Redacción

La pérdida auditiva no suele aparecer de un día para el otro ni con síntomas evidentes. Por el contrario, avanza de manera progresiva y casi imperceptible, lo que hace que muchas personas no noten el problema hasta que ya está instalado. En ese proceso, el cuerpo envía pequeñas señales que suelen pasarse por alto.

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Desde ajustar el volumen sin darse cuenta hasta evitar conversaciones en ciertos contextos, estos cambios cotidianos pueden ser indicios tempranos. Detectarlos a tiempo no solo permite un diagnóstico más rápido, sino también evitar que la situación impacte en la vida social, emocional y cognitiva.

problemas auditivos
Escuchar mejor también es vivir mejor.

Escuchar mejor también es vivir mejor.

Qué cambios cotidianos pueden alertar sobre una pérdida auditiva

Uno de los signos más comunes es aumentar el volumen del televisor o de dispositivos electrónicos sin notar que está más alto de lo habitual.

  • “Una de las cosas más comunes que los miembros de la familia suelen notar primero es que el volumen del televisor va subiendo cada vez más”, explicó el fonoaudiólogo Ryan Reid. Este ajuste progresivo suele ser una de las primeras alertas visibles.
  • Otro indicio frecuente es la sensación de que las personas hablan en voz baja o poco clara. Esto ocurre porque la pérdida auditiva inicial afecta las frecuencias altas, fundamentales para distinguir ciertas consonantes. “Si tienes dificultades para oír o crees que la gente murmura, es señal de que no lo estás oyendo como debería”, advirtió el especialista.
  • También es habitual pedir que repitan lo que se dijo, incluso en conversaciones simples. “Este es un mecanismo de defensa común para las personas que empiezan a tener problemas de audición”, afirmó Reid. Frases como “¿qué dijiste?” o “¿podés repetir?” comienzan a volverse cada vez más frecuentes.

Estas señales pueden parecer menores, pero forman parte de un patrón que indica que el oído ya no procesa los sonidos de la misma manera. Identificarlas a tiempo es clave para evitar que el deterioro avance sin control.

problemas auditivos
Además, la incidencia aumenta con la edad.

Además, la incidencia aumenta con la edad.

Dificultades sociales y el impacto silencioso en la vida diaria

  • A medida que la audición se deteriora, las dificultades se vuelven más evidentes en ambientes con ruido de fondo, como restaurantes o reuniones. En estos espacios, distinguir una voz entre múltiples sonidos se vuelve complejo, lo que obliga al cerebro a hacer un esfuerzo extra para interpretar lo que escucha.

Este esfuerzo constante no solo genera frustración, sino también cansancio. Muchas personas terminan agotadas luego de interactuar en entornos sociales, sin identificar que la causa principal es la dificultad auditiva.

Con el tiempo, puede aparecer otro efecto menos visible pero igual de importante: el aislamiento social

“Un familiar que de repente deja de asistir a un club que antes disfrutaba podría haberlo hecho porque no oye bien en ese entorno social”, ejemplificó Reid. Evitar encuentros o reducir la participación en actividades grupales puede ser una forma inconsciente de esquivar situaciones incómodas.

Este comportamiento no solo afecta la vida social, sino también el bienestar emocional y la salud en general. La pérdida auditiva no tratada puede generar sentimientos de frustración, desconexión e incluso afectar la autoestima.

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La pérdida auditiva suele avanzar en silencio, pero deja señales claras en la vida cotidiana. Prestar atención a estos cambios y consultar a tiempo puede marcar la diferencia entre una solución temprana y un problema que impacta profundamente en la calidad de vida.

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